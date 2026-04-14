Un remisero fue víctima de un violento asalto durante la madrugada del domingo en Rawson, donde delincuentes lo amenazaron con un arma blanca, le provocaron un corte en el abdomen y le sustrajeron el teléfono celular. El hecho se registró alrededor de las 4 de la madrugada y derivó en la detención de un joven de 18 años y el recupero del elemento robado.

De acuerdo a la información suministrada por fuentes policiales de Comisaría 35°, el damnificado se encontraba trabajando como chofer de remis al momento del ataque. El episodio ocurrió cuando finalizaba un viaje en calle Meglioli, antes del Cementerio San Miguel, donde transportaba a cinco pasajeros, tres hombres y dos mujeres.

Uno de los sospechosos detenido con el celular robado al remisero. Se trata de Leandro Ezequiel Quevedo Páez, de 18 años.

Según la denuncia, al detener la marcha para que descendieran, uno de los ocupantes extrajo un arma blanca y se la apoyó en el abdomen, provocándole un corte de pequeña dimensión. Acto seguido, le sustrajo su teléfono celular, un Motorola G15 de color gris oscuro, con parte trasera de cuero y funda transparente.

Tras cometer el robo, los cinco pasajeros se dieron a la fuga por un callejón lindante al cementerio, con salida hacia el barrio Valle Grande, donde el damnificado los perdió de vista. Posteriormente, desde la empresa de remis para la cual trabajaba, le facilitaron una ubicación aproximada del dispositivo sustraído mediante una captura de pantalla, la cual señalaba una vivienda en el barrio Valle Grande.

Con esos datos, personal policial inició tareas investigativas y logró establecer la identidad de uno de los presuntos autores, un joven conocido como “Gonzalo”, domiciliado en la manzana 46 de ese barrio. Al arribar al domicilio señalado, el sospechoso intentó darse a la fuga, pero fue aprehendido a pocos metros, en inmediaciones de la manzana 50.

El detenido fue identificado como Leandro Ezequiel Quevedo Páez, de 18 años, con domicilio en el barrio San Martín, en Pocito. Durante el procedimiento, los efectivos también secuestraron el teléfono celular denunciado como robado.

La causa quedó a disposición de la UFI de Delitos contra la Propiedad, que intervino en las actuaciones junto al personal policial. En tanto, la víctima recibió asistencia por la lesión sufrida, la cual fue calificada como leve. La investigación continuó para dar con los otros implicados, quienes permanecieron prófugos.