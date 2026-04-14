La Guarnición Ejército San Juan informó que realizará ejercicios de tiro con munición de guerra en el departamento Rivadavia, como parte de su cronograma habitual de entrenamiento.

Las prácticas estarán a cargo del Regimiento de Infantería de Montaña 22 “TCNL Juan Manuel Cabot” y se desarrollarán en el Campo Militar General Sarmiento, ubicado en la localidad de Marquesado.

El predio donde se llevarán adelante las maniobras está comprendido entre la Ruta Nacional 60, la avenida Libertador General San Martín y las sierras de Zonda, en una zona delimitada para este tipo de actividades.

Según la información oficial, los ejercicios se realizarán los días martes 14 y miércoles 15 de abril, en el horario de 7:30 a 22:00 horas, de manera continua durante ambas jornadas.

Desde la institución indicaron que se trata de prácticas planificadas dentro del esquema regular de entrenamiento del personal militar, que incluyen el uso de munición real.

En este marco, se solicitó a la comunidad respetar las indicaciones de seguridad y evitar circular por las inmediaciones del campo militar durante los horarios establecidos, con el objetivo de prevenir incidentes.

La comunicación fue emitida por el área institucional del regimiento con asiento en San Juan, que remarcó la importancia de cumplir con las recomendaciones mientras se desarrollen las actividades.