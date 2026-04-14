Un violento siniestro vial se produjo minutos antes de las 19 en una transitada esquina de Capital. Dejó como saldo varios heridos y un vehículo terminó dentro de una plaza. El hecho ocurrió en la intersección de calles Maipú y América del Sur, frente al barrio Maipú, donde dos autos colisionaron con gran violencia y generaron un importante despliegue policial y sanitario.

Hubo que solicitar la presencia de dos ambulancias para la asistencia y traslado de heridos.

Según los primeros datos recabados en el lugar, el choque involucró a un Chevrolet Celta conducido por una mujer, quien viajaba acompañada por otra persona y dos menores, una niña de aproximadamente 6 años y un bebé de unos 8 meses. El otro rodado fue un Ford Focus, al mando de un hombre identificado como Abel Romero, de 34 años, quien circulaba solo.

El Ford Focus que circulaba de sur a norte por América del Sur pasó por arriba de la acequia y quedó en la plaza del barrio Maipú

De acuerdo a lo manifestado por uno de los protagonistas, el Celta se desplazó por calle Maipú de oeste a este con dirección hacia Pueyrredón, mientras que el Focus intentó cruzar la arteria desde el sur hacia el norte por América del Sur. En ese cruce se produjo el fuerte impacto.

Adentro del auto quedó una de las ocupantes a la espera de una ambulancia pare el traslado al hospital.

Producto de la colisión, el Chevrolet realizó un giro de 180 grados y quedó en sentido contrario al que circulaba. En tanto, el conductor del Focus perdió el control del vehículo, subió al cordón de la acequia tras impactarlo y terminó dentro de la plaza del barrio Maipú. El rodado quedó con importantes daños en el tren delantero y una de sus llantas completamente destruida.

La llanta que golpeó contra el cordón de la vereda quedó destruida.

A pesar de la violencia del impacto, no hubo que lamentar peatones heridos en la plaza, un espacio que suele ser concurrido por vecinos de la zona. En cuanto a los ocupantes del Chevrolet, tres personas la conductora, su acompañante y la menor de 6 años fueron trasladadas en ambulancias del servicio de Urgencias al Hospital Doctor Guillermo Rawson para una mejor evaluación, ya que presentaron golpes y dolencias corporales.

Una de las mujers que viajaba en al auto tuvo que ser sacada del rodado en camilla para trasladarla al hospital Rawson.

El bebé que también viajaba en ese vehículo según informaron fuentes policiales, no presentó lesiones y quedó al cuidado de familiares que llegaron al lugar tras enterarse del hecho. Por su parte, Romero fue asistido en el sitio por personal médico, quienes constataron que no requería traslado. El hombre presentó una lesión en la zona bucal, aparentemente provocada por la activación de los airbags.

Ambos vehículos quedaron con serios daños tras el vilento choque.

Personal de la Comisaría 29° intervino en el lugar, realizó las primeras actuaciones y dispuso un operativo de ordenamiento vehicular, ya que el tránsito se vio afectado mientras se desarrollaron las tareas de asistencia y peritaje.

Fuentes vinculadas al procedimiento indicaron que, por la inmediatez del hecho, no se emitió un parte oficial detallado sobre el estado de salud de los heridos, aunque en principio se encontraban fuera de peligro.