El juez federal Daniel Rafecas ordenó la captura internacional del jerarca iraní Alí Asghar Hejazi, en el marco de la investigación por el atentado a la AMIA ocurrido el 18 de julio de 1994.

La medida fue dispuesta con el objetivo de avanzar en su declaración indagatoria y contempla la activación de una alerta roja de Interpol, además de un pedido de cooperación internacional a la República Islámica de Irán.

El acusado, señalado por la investigación como ex mano derecha del líder supremo iraní, se incorpora como el último eslabón en la cadena de mando terrorista reconstruida por la Unidad Fiscal AMIA (UFI-AMIA), bajo la conducción del fiscal Sebastián Basso.

Según la pesquisa, Hejazi habría presidido el denominado Comité Vijeh, un organismo estatal en el que se habría analizado el objetivo y la planificación del ataque contra la mutual judía.

Imputaciones y decisiones judiciales

En paralelo, el juez Rafecas rechazó el pedido del fiscal para avanzar con el procesamiento de diez imputados iraníes y libaneses ya señalados en la causa. La decisión se fundamenta en la espera de un pronunciamiento de la Cámara Federal de Casación Penal sobre la constitucionalidad de la Ley de Juicio en Ausencia, herramienta con la que se busca juzgar a los acusados.

A su vez, la Justicia resolvió ampliar las imputaciones contra varios de los ya investigados, entre ellos Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Hadi Soleimanpur, Mohsen Rabbani, Ahmad Reza Asghari y Salman Raouf Salman.

Desde la investigación se sostiene que Hezbollah habría sido una organización vinculada a Irán, creada con el objetivo de ejecutar atentados terroristas a nivel internacional, lo que abre la figura de asociación ilícita dentro del expediente.

Nuevas calificaciones y alcance de la causa

Con esta reconfiguración, los acusados podrían ser juzgados por homicidio calificado por odio racial o religioso y por el uso de un medio idóneo para generar peligro común, en relación con las 85 víctimas fatales y más de 150 personas heridas durante el ataque a la AMIA.

El expediente también contempla la incorporación de un tramo independiente de investigación para analizar la estructura de la organización señalada.

Desclasificación de informes

En otra resolución, el juez Rafecas dispuso la publicidad de cuatro informes elaborados por el Área de Análisis de la UFI-AMIA, que hasta el momento permanecían secretos.

La decisión responde a un reclamo de las querellas y cuestiona la falta de implementación efectiva de los mecanismos de desclasificación dispuestos por el Poder Ejecutivo en 2020.

Además, el magistrado solicitó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la elaboración de un informe sobre las medidas adoptadas para garantizar el acceso a la documentación.

El fallo también advierte sobre la necesidad de evitar demoras que puedan afectar el acceso a la información pública y el derecho de las partes en el proceso judicial.