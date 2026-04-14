El diputado nacional José Peluc encabezó este lunes 13 de abril un encuentro político en Rawson, donde trazó lineamientos para el armado de La Libertad Avanza en San Juan. Durante su intervención, el legislador puso el foco en la necesidad de consolidar la unidad interna, fortalecer la estructura territorial y avanzar en la organización de cara a los próximos desafíos electorales.

En su mensaje, Peluc remarcó que la dirigencia debe alinearse en una misma dirección, acompañando el proyecto nacional que lidera Javier Milei. “Debemos ir todos encaminados acompañando al presidente”, expresó ante militantes y referentes del espacio.

El dirigente también hizo especial hincapié en el desarrollo territorial como eje clave para el crecimiento del espacio en la provincia. En ese sentido, detalló que ya comenzaron recorridas por distintos departamentos y anticipó que continuarán con esa dinámica en todo San Juan. “Debemos convencernos de lo que queremos para la provincia. Ya visitamos los departamentos de Sarmiento, 25 de Mayo y 9 de Julio, y seguiremos recorriendo todos los distritos”, afirmó.

El espacio busca consolidarse de cara a los próximos desafíos electorales.

En otro tramo de su exposición, Peluc se refirió a la situación interna del espacio y planteó la necesidad de dejar de lado diferencias para priorizar el trabajo conjunto. “No deben existir diferencias entre nosotros; somos todos un mismo equipo y debemos sumar a todos los que quieran estar”, sostuvo.

Además, el legislador apuntó a la importancia de consolidar una dirigencia con mayor cercanía a la ciudadanía. En ese marco, remarcó que el contacto directo con los vecinos será central para fortalecer la propuesta política en el territorio. “Debemos ser dirigentes maduros, con conducta, capaces de entender lo que la sociedad necesita. Hay que caminar y hablar con la gente”, indicó.

Peluc también se mostró confiado en el crecimiento del espacio en San Juan y en las posibilidades electorales a futuro. “Tenemos todo para ganar”, aseguró, al tiempo que insistió en la necesidad de mantener una estructura ordenada y en expansión.

Por último, hizo referencia a iniciativas institucionales que impulsa el espacio a nivel nacional y destacó la implementación de la Boleta Única como una herramienta para mejorar el sistema electoral. Según señaló, se trata de una medida que apunta a garantizar mayor transparencia y equidad en los procesos electorales.

El encuentro se desarrolló en Rawson y reunió a militantes, dirigentes y referentes de distintos puntos de la provincia, en el marco de una agenda que busca fortalecer la presencia de La Libertad Avanza en el territorio sanjuanino.