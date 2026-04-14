El oficialismo de La Libertad Avanza se prepara para la sesión informativa del próximo miércoles 29 en la Cámara de Diputados, donde el jefe de Gabinete Manuel Adorni deberá exponer su informe de gestión en medio de cuestionamientos judiciales por presunto enriquecimiento ilícito.

En ese marco, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, aseguró que los 95 legisladores libertarios estarán presentes para respaldar al funcionario durante la exposición, en una sesión que anticipan como de alto voltaje político.

“Seguramente va a ser picante, compren pochoclo”, expresó Menem durante un almuerzo en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, donde confirmó además que el bloque oficialista se alineará detrás del jefe de Gabinete.

Desde el oficialismo no descartan incluso la presencia del presidente Javier Milei en el recinto, lo que reforzaría el respaldo político hacia Adorni en una instancia marcada por la tensión con la oposición.

Según anticipó Menem, la estrategia del oficialismo será sostener la defensa del funcionario frente a lo que califican como intentos de desgaste político. En ese sentido, señaló que los bloques opositores ya enviaron más de 4.800 preguntas para ser respondidas durante la sesión.

“Todo tiene un solo objetivo: instalar el desánimo, raspar al Gobierno y llevarnos al barro”, sostuvo el titular de Diputados, al referirse al contexto parlamentario.

En paralelo, desde el oficialismo ratifican que Adorni continuará en su cargo y buscan cerrar filas en torno a su figura. “Manuel es y seguirá siendo el jefe de Gabinete. No se va a ir”, remarcaron desde el entorno de Karina Milei.

La sesión se da en un clima político atravesado por tensiones judiciales y parlamentarias, donde el oficialismo apuesta a una demostración de unidad interna y respaldo institucional.

En otro tramo de su exposición, Menem también hizo referencia a la estrategia electoral en la provincia de Buenos Aires, donde La Libertad Avanza busca construir un frente con sectores del PRO y la UCR para enfrentar al peronismo encabezado por el gobernador Axel Kicillof.

Además, el titular de Diputados adelantó parte de la agenda legislativa del Gobierno, que incluye reformas políticas, cambios en el sistema electoral y proyectos vinculados a la estructura judicial y económica.