Este martes por la tarde, la Peatonal de la Capital fue escenario de una actividad de concientización impulsada por la Asociación Autismo San Juan, con el objetivo de visibilizar el impacto negativo de la pirotecnia sonora en personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA). La iniciativa buscó generar empatía en la sociedad, especialmente de cara a las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

Erika Godoy, titular de la asociación, explicó a DIARIO HUARPE que la campaña apunta a que la comunidad comprenda que “el uso de la pirotecnia sonora les afecta un montón a nuestros hijos y realmente duele”. En ese sentido, remarcó que “cuando algo que debería ser divertido lastima, no tendría que ser usado”, y reforzó el lema de la propuesta: “Más luces, menos ruido”.

Una experiencia para sentir lo que otros viven

Durante la jornada, se desarrolló una actividad sensorial en la que los transeúntes pudieron colocarse auriculares especiales para experimentar, en primera persona, cómo perciben los ruidos intensos las personas con autismo. “La reacción es de mucha impresión, porque sienten el horror que viven las personas con autismo cuando escuchan pirotecnia”, señaló Godoy.

Además, se promovió el uso de la “estrella azul”, un símbolo de esperanza y concientización. Las familias colocan esta estrella en la puerta de sus casas para indicar que allí vive una persona con autismo, fomentando así el respeto y la comprensión en el entorno.

Empatía y conciencia social

Godoy destacó que, si bien en los últimos años hubo avances, la toma de conciencia suele darse cuando la problemática toca de cerca, ya sea por convivir con una persona con discapacidad, una persona enferma o incluso con mascotas. “Hay gente empática de corazón, y a ese punto queremos llegar: que la sociedad se ponga en el lugar del otro”, afirmó.

Entregaron un cartel con una estrella azul (símbolo del autismo) para concientizar. (Fotos DIARIO HUARPE)

La referente también describió el impacto extremo que el ruido provoca en niños con autismo: muchos se encierran en baños o habitaciones y se cubren con colchones para mitigar el sonido. “Para ellos es como estar en medio de una guerra, rodeados de explosiones”, graficó.

Fechas y continuidad de la campaña

La actividad se realizó este martes 23 y se repetirá el próximo 30, en dos turnos: de 9:30 a 13 y de 18:30 a 21, con el objetivo de seguir concientizando a la población sobre la importancia de celebrar sin pirotecnia sonora.

Dato

La pirotecnia sonora puede generar dolor físico, miedo extremo y crisis sensoriales en personas con autismo, incluso a varios kilómetros de distancia del lugar donde se utiliza.