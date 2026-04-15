Condenan a cuatro meses de cárcel al ladrón que quedó atascado en un boquete

Un insólito episodio delictivo ocurrió el pasado lunes 30 de marzo en el departamento Chimbas, cuando un hombre intentó robar en un predio deportivo pero quedó atascado en el boquete de una ventana, siendo descubierto por un sereno del lugar. Tras ser detenido y sometido al Sistema de Flagrancia, un juez lo sentenció este martes a cuatro meses de prisión efectiva.

El hecho tuvo lugar alrededor de las 20:15 en un complejo deportivo ubicado sobre calle Necochea al 1100 Norte. El aprehendido fue identificado como José Javier Mereles, de 30 años. Según informaron fuentes del Ministerio Público Fiscal, el predio no contaba con un cerramiento perimetral completo, lo que facilitó el ingreso del sujeto.

Una vez dentro del terreno, Mereles se dirigió hacia un container utilizado como depósito. Allí arrancó una chapa que cubría una ventana y realizó un boquete de pequeñas dimensiones, por el cual logró introducirse. Una vez en el interior, intentó sustraer distintos elementos, entre ellos bebidas, vasos de vidrio e infladores, que comenzó a sacar en bolsas por la misma abertura.

Sin embargo, al intentar salir, el hombre quedó atrapado en el orificio por el que había ingresado. La situación fue advertida por uno de los serenos del lugar, quien escuchó ruidos de vidrios rotos producto de la caída de algunos vasos y, al acercarse, descubrió al sujeto atascado en la ventana. De inmediato dio aviso al 911.

Minutos después llegó personal del Comando Radioeléctrico Norte, que asistió a Mereles para que pudiera salir del boquete y procedió a su aprehensión. Debido a que el detenido manifestó dificultades para respirar por la presión en las costillas, se solicitó una ambulancia del servicio de emergencias 107. Una médica dispuso su traslado al Hospital Rawson, donde fue examinado y posteriormente dado de alta, quedando a disposición de la Justicia.

En el lugar se secuestraron bebidas, vasos de vidrio —algunos de ellos dañados— y otros elementos que el sujeto había intentado llevarse. La causa fue caratulada como “robo en grado de tentativa” e investigada en el marco del Sistema Especial de Flagrancia, con intervención de la fiscal coordinadora y del caso, Virginia Branca, junto al ayudante fiscal Mariano Teja. Este martes se llevó a cabo la audiencia de finalización o juicio donde el juez Ricardo Grossi dictó la sentencia. Si bien la Fiscalía había solicitado seis meses de prisión, el magistrado finalmente impuso una pena de cuatro meses de cárcel efectiva para José Javier Mereles.