Condenaron a 13 años de cárcel a un ladrón que entró a robar una casa

Luis Sebastián Luján recibió una dura sanción judicial luego de un intento de robo ocurrido en el departamento de Chimbas. El incidente se produjo durante la madrugada del domingo 19 de abril de 2026, cerca de las 4:30, cuando el sujeto ingresó al patio de una vivienda sobre la calle Rodríguez. Tras superar el cierre perimetral, el delincuente accedió al interior del domicilio abriendo una puerta de lata que se encontraba sin llave.

Una vez dentro de las habitaciones, el individuo revisó las pertenencias de la moradora y sustrajo tres pares de zapatillas de distintas marcas. También se apoderó de una bicicleta todo terreno que dejó guardada momentáneamente en un parrillero ubicado en el pasillo común del complejo habitacional. El accionar del hombre fue advertido por varios vecinos de la zona, quienes se comunicaron de inmediato con el 911 para describir su vestimenta y apariencia física.

Efectivos de la Comisaría 17 lograron capturar al sospechoso en las inmediaciones del barrio Ampe 20 de Junio. Al momento de la requisa, el detenido portaba una mochila que contenía los calzados robados, mientras que la víctima confirmaba la ausencia de sus pertenencias. Durante el operativo, se vivieron escenas de mucha tensión cuando familiares de la mujer asaltada intentaron agredir físicamente al ladrón, lo que obligó a los policías a trasladarlo rápidamente a la sede policial.

En el caso intervino el ayudante fiscal Mariano Teja junto a los fiscales Francisco Micheltorena y Virginia Branca bajo el sistema de Flagrancia. Este martes se concretó un acuerdo de juicio abreviado donde se dictó una condena de 10 meses por el hecho reciente. No obstante, al unificarse con una sentencia previa de 12 años y cuatro meses, la justicia estableció una pena única de 13 años y dos meses de prisión efectiva. Luján fue declarado reincidente y permanecerá bajo prisión preventiva.