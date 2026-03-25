Las autoridades sanitarias de Italia confirmaron el primer caso en Europa de gripe aviar A (H9N2) en humanos, detectado en la región de Lombardía, en el norte del país.

El paciente es un joven de poco más de 20 años con patologías previas, que habría contraído la infección durante una estancia en África. Fue hospitalizado tras su llegada al aeropuerto de Aeropuerto de Malpensa y permanece aislado en el Hospital San Gerardo de Monza.

Desde el Ministerio de Sanidad italiano aseguraron que “la situación está bajo control” y que no se identificaron problemas críticos. Según explicaron, el H9N2 es un virus de origen animal con baja patogenicidad, cuyo contagio se produce por contacto directo con aves infectadas o ambientes contaminados.

Las autoridades remarcaron además que los casos en humanos suelen presentar cuadros leves y que no existe evidencia de transmisión de persona a persona, lo que reduce significativamente el riesgo sanitario.

Tras la confirmación, se activaron los protocolos epidemiológicos: se identificaron y monitorearon los contactos estrechos del paciente, sin que hasta el momento se hayan registrado nuevos contagios.

El responsable sanitario regional, Guido Bertolaso, destacó la eficacia del sistema de prevención, mientras que el virólogo Fabrizio Pregliasco llamó a mantener la vigilancia sin generar alarma.

El virus H9N2 forma parte del grupo de cepas de gripe aviar que han provocado infecciones esporádicas en humanos, junto a variantes como Gripe aviar H5N1 y Gripe aviar H7N7.

Las autoridades coincidieron en que, por el momento, no existe un riesgo significativo para la población, ya que se trata de un caso importado y sin circulación comunitaria.