El diputado nacional José Peluc confirmó que las oficinas de Anses ubicadas en calle Tucumán, en Capital, serán trasladadas a otro sector de la ciudad. La medida forma parte de un plan de reordenamiento de dependencias nacionales, cuyo objetivo principal es reducir los elevados costos de alquiler que afronta el Estado.

La nueva sede funcionará en calle Rivadavia

Según explicó el legislador, la sede central de Anses en San Juan pasará a funcionar en el edificio del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), ubicado sobre calle Rivadavia. Además, la Unidad de Atención Integral (UDAI), actualmente situada en calle Tucumán entre Libertador y San Luis, también será alcanzada por este proceso de traslado.

“Anses se va a calle Rivadavia, donde está ubicado el INV. En lo que respecta a PAMI no hay lugar todavía, pero obviamente hay que trasladarlo siempre buscando lugares de organismos nacionales que hayan quedado vacíos”, sostuvo Peluc en diálogo con el medio 0264.

Sin fechas definidas para el traslado

El diputado aclaró que, por el momento, no hay plazos concretos para la mudanza de las oficinas. “Es un trámite lerdo”, reconoció, aunque remarcó que Anses es el organismo que se encuentra más avanzado dentro del esquema de reorganización.

En ese sentido, explicó que el proceso implica múltiples etapas: “Hay que revisar todas las instalaciones, el cambio de sistema, los programas que tienen y todo eso demora muchísimo”.

Peluc también brindó detalles sobre los montos que actualmente paga el Estado en concepto de alquiler por estas dependencias. “Tienen un promedio de entre 6 y 7 millones de pesos mensuales. Algunos más, otros menos”, precisó.

Unificación de oficinas y cierre de sedes

Dentro de las medidas ya concretadas, el legislador destacó la unificación de la Secretaría de Trabajo en un solo inmueble, lo que permitió eliminar uno de los alquileres. “Alquilaba dos edificios, uno en calle Mitre pasando General Acha, que lo eliminamos y llevamos todo a la 9 de Julio”, detalló.

Además, se resolvió el cierre de la oficina Bicentenario de Anses, ubicada en calle Catamarca entre Córdoba y Santa Fe, el traslado de las oficinas de Vialidad Nacional y la mudanza del PAMI.