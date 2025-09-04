Se confirmó finalmente el lugar en el que se llevará a cabo el programa Garrafa Hogar en Capital. El operativo se realizará el próximo viernes 12 de septiembre en la Plaza Manuel López, ubicada en el barrio Villa Carolina, a un costado de la Unión Vecinal de Trinidad (UVT).

“Van a estar el viernes que viene, el 12 de septiembre, en la Plaza Manuel López de Villa Carolina, que queda en el lateral de la UVT. Ahí van a hacer un abordaje y garrafa social”, señalaron a DIARIO HUARPE desde la administración provincial al dar a conocer la novedad.

La confirmación despeja las dudas que se habían generado semanas atrás, cuando se difundió el cronograma del programa pero no se había especificado el punto exacto de la Capital. Esa falta de información había generado consultas en los barrios, dado que la demanda por la garrafa a precio social aumenta con la llegada de los días más fríos.