Cristian Graf, señalado como el principal sospechoso en la causa por la muerte de Diego Fernández Lima, pidió su sobreseimiento a través de su defensa. El pedido fue presentado ante el juez de la causa, quien lo trasladó a la fiscalía. La defensa calificó la imputación como “descabellada”, mientras que la querella, representada por el abogado Hugo Wortman Jofre junto a la familia de la víctima, exigió que se rechace la solicitud y reclamó que el excompañero de colegio de la víctima sea investigado por encubrimiento.

El caso se encuentra en etapa de definición luego del hallazgo de restos óseos humanos en el patio de la vivienda de Graf, ubicada en el barrio porteño de Coghlan. Los restos fueron identificados como pertenecientes a Diego Fernández Lima, reportado como desaparecido desde hace 41 años. El hallazgo ocurrió durante una obra en el domicilio, lo que reactivó una causa prescripta y centró la atención judicial sobre el acusado.

El juez Litvack, a cargo del expediente, elevó el pedido de sobreseimiento a la fiscalía, que deberá responder si corresponde o no desvincular a Graf del proceso judicial. La decisión del fiscal será determinante para el avance de la investigación y podría definir si el imputado deberá enfrentar un juicio.

En declaraciones públicas realizadas en una entrevista con TN, Graf expresó que no tuvo relación cercana con la víctima y aseguró desconocer cómo llegaron los restos a su propiedad. Afirmó que no mantenía contacto con Fernández Lima desde la época del colegio y sostuvo que tanto su familia como la de la víctima están atravesando una situación difícil. Además, manifestó estar dispuesto a colaborar con la Justicia y con los familiares del fallecido.

El acusado negó haber sido responsable del hecho y cuestionó la acusación en su contra. En sus dichos, remarcó que no tiene enemigos y que su entorno es “tranquilo”. También consideró que el hallazgo se produjo de manera fortuita a raíz de una obra en su vivienda y dijo desconocer los motivos por los que los restos estaban allí.

El avance de la investigación depende ahora de la postura que adopte la fiscalía ante el pedido de sobreseimiento. La querella insiste en que se profundice la línea investigativa contra Graf y sostiene que aún restan esclarecer numerosos aspectos del caso.