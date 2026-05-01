El mensaje de Orrego para los sanjuaninos en el Día del Trabajador

En una jornada dedicada a celebrar la labor diaria, el gobernador Marcelo Orrego compartió un mensaje a través de sus canales digitales para reconocer a la sociedad sanjuanina.

El mandatario hizo hincapié en el crecimiento provincial obtenido gracias a la dedicación de los habitantes y manifestó que “cada vez que recorro San Juan veo algo que me da orgullo y me inspira a seguir: familias que se levantan temprano todos los días, que se esfuerzan, que trabajan con compromiso y con orgullo”.

El reconocimiento oficial alcanzó a diversas áreas fundamentales, incluyendo a quienes se desempeñan en escuelas, hospitales, la construcción, el comercio y las tareas rurales. Según la visión expresada, estos sectores representan la cultura del trabajo que actúa como motor del desarrollo. En ese sentido, el mensaje destacó que “en cada rincón de la provincia hay sanjuaninos que todos los días empujan a San Juan para adelante”.

Asimismo, Orrego aprovechó la ocasión para remarcar la importancia de consolidar un entorno que favorezca el crecimiento colectivo. El gobernador se mostró firme en su postura sobre el futuro de la región al explicar que “soy un convencido de que cuando una provincia genera oportunidades para aprender, para trabajar y para producir, el progreso deja de ser una promesa y empieza a hacerse realidad”.

La publicación concluyó con un saludo afectuoso para todos los integrantes de la fuerza laboral, subrayando que el destino provincial depende del compromiso compartido. Con una mirada puesta en lo que vendrá, el mandatario finalizó asegurando que “el San Juan que viene se construye de la mano de ustedes”.