Benito Fernández reveló quién fue la famosa que le robó millones en ropa

Benito Fernández pasó por el programa de Moria Casán y no se guardó nada al recordar una experiencia frustrante con una figura del espectáculo. Durante su charla con la conductora y Gustavo Méndez, el modisto explicó que una reconocida mujer se quedó con varias de sus prendas sin permiso. Según relató, el problema empezó tiempo atrás pero se agravó en la costa argentina.

"Me choreó un vestido y al año siguiente me la encuentro en Pinamar desesperada porque tenía que hacer una nota y no tenía ropa", recordó el diseñador sobre el inicio del conflicto. A pesar de ese primer desplante, la mujer volvió a pedirle ayuda. Ante el pedido de nuevas piezas, Benito fue contundente en su pensamiento íntimo al decir "me debés el del año pasado", aunque finalmente accedió a prestárselas bajo una promesa que no se cumplió.

La situación se volvió tensa con el correr de los meses. "Me pidió dos vestidos más y me dijo que cuando llegara a Buenos Aires me los mandaba, pero me clavó con los tres", aseguró Fernández sobre la falta de respuesta de la famosa. El diseñador remarcó que la situación solo se destrabó cuando el tema llegó a los medios de comunicación. "Salí a decirlo y me los devolvió al toque", confesó para dejar en claro que la exposición pública fue el único motor para recuperar sus creaciones.

Antes de dar pistas sobre la identidad de la involucrada, la describió como "muy famosa y una de las mujeres más lindas de la Argentina". Si bien no quiso pronunciar el nombre en voz alta, se acercó a Moria para contárselo al oído. Sin embargo, un descuido técnico permitió que los micrófonos captaran un sonido que en redes sociales vincularon de inmediato con la China Suárez, aunque el diseñador pidió reserva absoluta y no hubo una confirmación oficial sobre la verdadera protagonista del escándalo.