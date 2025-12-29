Con el objetivo de fortalecer las políticas públicas de bienestar animal y promover la tenencia responsable de mascotas, la Secretaría de Ambiente continuará recorriendo distintos puntos de la provincia con el quirófano móvil de esterilización y vacunación destinado a perros y gatos.

El operativo comenzará el 30 de diciembre en el departamento Rawson, en el Barrio San Expedito, ubicado en la intersección de calles Leopoldo Bravo y Fray Luis Beltrán. Allí, los vecinos podrán acceder a la esterilización de sus mascotas de manera totalmente gratuita.

A partir del 8 de enero, el quirófano móvil se trasladará al departamento Santa Lucía, específicamente al Barrio Héroes de Belgrano, sobre calles Burgos y Manuel Fernández, frente a la Subcomisaría de Santa Lucía. En tanto, el servicio continuará funcionando de manera simultánea en el departamento Chimbas, en el Parque de los Abrazos, situado en calle 25 de Mayo y Bonduel Norte, junto a la Subcomisaría del Barrio Cipolleti.

Desde la Secretaría de Ambiente explicaron que estas acciones buscan controlar la población animal, prevenir enfermedades y reducir el abandono, promoviendo al mismo tiempo una convivencia responsable entre la comunidad y los animales de compañía.

Los turnos para acceder al servicio se otorgan exclusivamente por vía telefónica, comunicándose al 4305937, de lunes a viernes de 8 a 12 horas, sin excepción. Además, se recomienda a los vecinos consultar previamente los días y horarios disponibles en cada punto de atención.

Para que los animales puedan ser esterilizados, deben cumplir con ciertos requisitos. Deben tener entre 6 meses y 10 años de edad, no presentar signos visibles de enfermedad y, en el caso de las hembras, no encontrarse en celo ni preñadas, además de haber transcurrido al menos 45 días desde el último parto.

Asimismo, las mascotas deben presentarse con ayuno de agua y comida durante al menos ocho horas previas a la cirugía. En caso de sospechar alguna afección o condición previa, se recomienda realizar una consulta veterinaria antes del procedimiento para un adecuado control prequirúrgico.