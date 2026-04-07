Yanina Latorre reveló qué famosa la maltrató y la "hizo llorar"

Yanina Latorre decidió romper el silencio tras los dichos de Maru Botana en una entrevista con Martín Cirio donde la tildó de mentirosa. La panelista se mostró molesta en el programa Puro Show y aseguró que "estoy podrida de que reflote el tema y de que diga que miento. Yo no miento, no tengo necesidad". En su descargo, rememoró un doloroso episodio de su pasado señalando que "viví una situación espantosa a los 18 años por bullying, ¿por qué inventaría?".

El conflicto se remonta a una reunión donde, según Latorre, la cocinera la atacó verbalmente frente a su grupo de pertenencia. La panelista recordó que "yo me fui de la casa llorando" luego de que su compañera le preguntara "¿hasta cuándo nos vas a hacer creer que comés todas estas tortas y sos así de flaca? ¿Vomitas porque querés ser más linda que nosotras?". Tras este episodio, el vínculo se quebró definitivamente porque "ella terminó en un bando con todas las chicas y yo sola".

A pesar de las décadas transcurridas, la conductora analizó el impacto emocional del suceso comentando que "no me costó en ese momento, soy una señora muy grande, pero cuando tenía 20 años era un hueso". En el presente, ambas coincidieron en MasterChef pero no hubo un reclamo cara a cara. Al respecto, Latorre afirmó que "en MasterChef nos saludamos y ella no me dijo nada, el que calla otorga". Sobre las capacidades de su rival, admitió que "después es una gran cocinera y una gran empresaria", aunque mantuvo su postura crítica al definirla mediante un tuit como alguien que "es sosa, insípida y mala".

La panelista también señaló la falta de vínculos de la chef en la industria televisiva afirmando que "no me gusta en la tele porque me parece medio sosa, no tiene amigos en el medio y tuvo quilombos con todo el mundo". Por su parte, la cocinera respondió recientemente a las críticas advirtiendo que "sé muchas cosas de ella".