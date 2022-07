Pasaron siete meses desde la puesta en marcha de la Red Tulum y el sistema sigue incompleto. De las 550 unidades que recorren diariamente las calles de la provincia, solamente 100 de ellas cuentan con rampas de accesibilidad para personas discapacitadas. Esto representa un porcentaje que ronda el 18%. Si bien es bajo, desde el Ministerio de Gobierno indicaron que en comparación con el 2019 el incremento es del doble, ya que aquel entonces era un puñado de líneas las que la tenía incorporada.

El dato fue aportado a DIARIO HUARPE por Federico Rizo, titular de la Dirección de Control. El funcionario detalló que en el último operativo que realizaron sobre 50 colectivos, 10 tenían rampas y de esos había dos que no funcionaban correctamente. Estiman que de los micros que cuentan con este elemento hay un 20% que no funcionan o directamente el chofer no la sabe utilizar.

El colectivero es un actor principal para que la rampa funcione. La mayoría de los sistemas están tecnificados, por lo que es necesario que el trabajador coloque una llave en un aparato que se encuentra al final del pasillo de la unidad para dar comienzo al operativo. Desde el momento que da la orden pasan entre 3 a 4 minutos para que la rampa se deslice y llegue hasta el cordón para que el usuario de bastón o silla de ruedas, que se le imposibilita subir por las escaleras, ascienda al micro. “El mecanismo debe ser seguro, eso tratamos de garantizar eso”, apuntó.

Rizo indicó que en el pliego de licitación del año 2020 se estableció que cada empresa debía contar con al menos una línea de colectivo con rampa de manera obligatoria. En caso de que existieran más colectivos accesibles, los empresarios ganaban puntaje para quedarse con la concesión del servicio. La implementación para todo el parque automotor se iba a lograr de forma progresiva. En ese punto, el director indicó que de acá a tres años piensan tener todas las unidades equipadas.

“De nada sirve que un colectivo tenga rampa si no va a funcionar. Este elemento debe tener las condiciones técnicas para facilitarle el traslado al usuario”, aseveró.

Rizo mencionó que la empresa que mayor inversión hizo por tener las unidades equipadas fue El Libertador. Ricardo Salvá, propietario de la empresa, mencionó que el 100% de sus unidades cuenta con accesibilidad. El empresario dijo que la rampa tiene un costo de 5.500 dólares, que si bien se encargan por separado de la unidad, el pago es en conjunto, ya que la carrocería debe ir adaptada al mecanismo. Un colectivo tradicional está en 140.000 dólares y con la incorporación de este sistema el costo asciende a 146.000 dólares. Todo se fabrica y ensambla en el país, pero los índices inflacionarios de los últimos meses elevaron los costos generales.

Algunas rampa son manuales, es decir, que es el mismo chofer quien debe deslizarla hasta que toque el cordón. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

Otras de las dificultades que existen es que en la actualidad no hay un alerta para la persona con discapacidad que le indique la llegada del colectivo adaptado antes de arribar a la parada. Rizo precisó que trabajan en esto y es probable que con el lanzamiento de la geolocalización que se ponga en la APP Red Tulum involucre esta identificación. Ahora, las unidades tienen el logo de la silla de ruedas que indica que ese micro tiene rampa, aunque algunas personas con discapacidad plantearon que al no estar en todas la demora para llegar a un determinado destino es mayor, ya que esperan subir por medio de ese elemento.

Jorge Polito es chofer desde hace ocho años. Antiguamente, circulaba en la línea 11. Comentó que desde siempre manejó colectivos con rampas, ya que esa unidad contaba con este elemento. Ahora, se tecnificó y le es más sencillo. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

Dato

Las multas impuestas por la Dirección de Control a las empresas por el mal funcionamiento de las rampas oscilan en $100.000. El infractor tiene un plazo de cinco días para comparecer ante la autoridad administrativa.

Cifra

146.000 dólares es el valor de un colectivo con rampa.

