En la jornada del lunes, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) comunicó el máximo cobro para las jubilaciones del próximo mes de septiembre. La medida, confirmada por el presidente Javier Milei, estableció un límite mayor y mínimo para los haberes. El aumento respondió a la fórmula de movilidad que vinculó los ajustes a la inflación de dos meses previos.

El nuevo límite de cobro para los jubilados se fijó en $2.154.738. Este monto correspondió al haber máximo establecido por ANSES para el sector y representó un aumento de 1,9% con respecto a los valores de agosto. La diferencia entre ambos meses superó los $40.000. Por otro lado, el haber mínimo quedó en $390.214, cifra que resultó de la suma del haber básico y el refuerzo. El grupo que no superó el haber mínimo recibió un bono de $70.000, completo o proporcional.

Los jubilados conocieron el ajuste a través de la fórmula de movilidad vigente que, para el mes de septiembre, tomó en consideración el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio, que fue de 1,9%. De esta manera, nadie podrá percibir un ingreso mayor a los $2.154.738, como tampoco uno menor a los $390.214.

Asimismo, el organismo administrativo detalló el calendario de pagos para el mes de septiembre, que se organizó de acuerdo con la terminación del documento del beneficiario. Los jubilados que no superaron el haber mínimo comenzarán a cobrar el 8 de septiembre, con los documentos terminados en 0, y finalizan el 19 de septiembre, con los documentos terminados en 9. En tanto, aquellos que superaron el haber mínimo, percibirán sus haberes entre el 22 y el 24 de septiembre.