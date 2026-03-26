Cuatro delincuentes apuñalaron a un delivery para robarle sus pertenencias

Un violento asalto ocurrido la noche del miércoles en Rivadavia dejó a un trabajador de PedidosYa hospitalizado tras ser atacado por una banda de delincuentes.

El hecho se registró en la localidad de La Bebida, específicamente en el Lote 20 situado en las cercanías de Comercio e Ignacio de la Roza, mientras el joven desempeñaba su jornada laboral. En ese lugar, cuatro sujetos que pasaban por la zona se abalanzaron sobre la víctima, propinándole diversas patadas en el cuerpo y una herida de arma blanca.

Tras la agresión, los ladrones huyeron con la motocicleta y el dinero en efectivo del damnificado, dejándolo tendido en la vía pública. Con respecto a su estado de salud, los profesionales médicos que lo asistieron manifestaron que por muy poco no le perforó un pulmón, señalando que el joven se encuentra internado en proceso de recuperación tras salvarse de milagro.

Por su parte, la UFI Delitos Contra la Propiedad y el personal policial se encuentran abocados a las tareas de investigación para dar con el paradero de los atacantes.