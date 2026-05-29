En medio de la intensa búsqueda de Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba, se conocieron nuevas fotos junto a su familia tomadas antes de que se perdiera todo contacto con ella. Las imágenes reflejan reuniones familiares, cumpleaños y distintos momentos compartidos con sus seres queridos.

El material fue difundido mientras continúan los operativos de rastrillaje y la investigación judicial para determinar qué ocurrió con la menor, vista por última vez el sábado 23 de mayo por la noche en la capital cordobesa.

La desaparición de Agostina mantiene en vilo a Córdoba y al resto del país. En las últimas horas también se conocieron audios y mensajes enviados por la adolescente antes de desaparecer, que ahora forman parte de la investigación. En uno de ellos, enviado a un grupo de amigas, decía: “Me tengo que escapar”.

Además, se viralizó un emotivo mensaje que la joven había dedicado tiempo atrás a su madre. “El amor que tengo por vos nada ni nadie lo va a cambiar”, escribió Agostina en una publicación realizada semanas antes de desaparecer.

La causa tiene por el momento a un único detenido: Claudio Gabriel Barrelier, señalado como principal sospechoso. En paralelo, la Justicia analiza cámaras de seguridad, llamados telefónicos y mensajes recibidos por la familia en las últimas horas.

Uno de los videos incorporados a la investigación muestra a la adolescente ingresando a la casa del detenido, una secuencia considerada clave por los investigadores para reconstruir sus últimos movimientos.

Mientras tanto, familiares y vecinos continúan realizando movilizaciones y pedidos públicos para exigir avances en la búsqueda. El abuelo de la adolescente protagonizó un conmovedor momento durante una entrevista al quebrarse al hablar de un posible reencuentro con su nieta.

La investigación sigue bajo estricta reserva y las autoridades mantienen activa la Alerta Sofía para intentar encontrar a Agostina lo antes posible.