Nicolás Otamendi expresó toda su felicidad tras firmar contrato con River Plate y aseguró que llegar al club de Núñez representa uno de los momentos más importantes de su carrera. “Es lo siguiente a un sueño. Estoy contentísimo de llegar al club del cual soy hincha”, afirmó el defensor luego de oficializar su incorporación.

El zaguero central selló este viernes su vínculo con River hasta diciembre de 2027 y se transformó oficialmente en refuerzo del equipo dirigido por Eduardo Coudet. Su llegada se concretará una vez finalizada su participación con la Selección argentina en el Mundial 2026.

“Hoy tengo la oportunidad de ser todavía más feliz, de vestir estos colores, que todavía no los vestí, y de representar a una institución como lo es River”, agregó Otamendi en declaraciones radiales tras la firma de su contrato.

El defensor, surgido de Vélez Sarsfield, regresará al fútbol argentino después de 16 años en Europa, donde pasó por clubes como FC Porto, Manchester City, Valencia CF y Benfica, equipo en el que fue capitán y referente.

Con su llegada, River sumará un nuevo campeón del mundo a un plantel que ya cuenta con Franco Armani, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Germán Pezzella.

La incorporación de Otamendi era un viejo anhelo de la dirigencia y de los hinchas millonarios, alimentado durante años por las reiteradas declaraciones del defensor sobre su fanatismo por River. En las últimas semanas, además, había publicado mensajes en redes sociales que incrementaron las especulaciones sobre su desembarco en Núñez.

El central de 38 años afrontará antes el Mundial 2026 con la Selección argentina, torneo que podría marcar el cierre de su etapa en la Albiceleste tras una carrera repleta de títulos internacionales.