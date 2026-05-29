Los hospitales siguen funcionando sin faltantes de sangre, pero en el Instituto de Hemoterapia Provincial (Iphem) hay una preocupación que no deja de crecer. Cada vez menos sanjuaninos donan de manera voluntaria y la caída ya impacta en las estadísticas provinciales. En apenas un año, el porcentaje de donantes voluntarios cayó un 11%.

Según confirmó Rosario Roca, directora del Instituto de Hemoterapia Provincial (Iphem), a DIARIO HUARPE, el porcentaje de donantes voluntarios pasó del 27% al 16% en apenas doce meses. En números concretos, durante abril hubo 610 donantes y solo alrededor de 98 correspondieron a donaciones voluntarias. En marzo habían sido 648 y, en los primeros meses del año, el promedio superó los 750 donantes mensuales.

La preocupación del organismo también se da en medio de un cambio impulsado por Nación. A través de la Resolución 536/2026, publicada a fines de abril por el Ministerio de Salud, se actualizaron las normas del Sistema Nacional de Sangre y se fijó como objetivo avanzar hacia un esquema basado en donantes voluntarios, habituales y altruistas.

Ante este escenario, Roca explicó que la normativa establece que el 100% de los donantes deben ser voluntarios, una meta que actualmente la provincia está lejos de alcanzar. Sin embargo, destacó que, pese a la caída de donantes voluntarios, el organismo continúa abasteciendo todos los requerimientos de los hospitales sanjuaninos.

En este contexto, la directora explicó que actualmente la mayoría de las personas que dona sangre en San Juan lo hace por reposición, es decir, porque un familiar o conocido necesita una transfusión o una cirugía. En cambio, el sistema que impulsa Nación apunta a que las personas donen por decisión propia y de forma habitual, independientemente de una emergencia puntual.

Aunque la títular del Iphem aseguró que no existe faltante de sangre ni de hemocomponentes, reconoció que el escenario genera incertidumbre a futuro, especialmente por el aumento de la demanda en hospitales públicos. “Hoy el sistema público está absorbiendo muchos pacientes que tienen obra social. La situación económica hace que mucha gente termine atendiéndose en hospitales públicos y eso sobrecarga el sistema”, señaló.

Para el Iphem, el problema no pasa únicamente por conseguir más sangre, sino por modificar hábitos culturales. “No es que no queremos que done más el donante de reposición. Queremos que done, pero en forma voluntaria. Es un cambio de cabeza de las personas. Hoy vienen a donar porque les pidieron. La idea es que entiendan que pueden donar una vez al año sin esperar una emergencia”, sostuvo.

Más colecta de sangre

Ante la caída de voluntarios, el organismo decidió intensificar las colectas externas en distintos departamentos. Durante 2025, el Iphem realizaba un promedio de siete colectas mensuales. Este año, el número creció progresivamente: seis en marzo, ocho en abril y 10 en mayo.

El objetivo es acercarse a potenciales donantes y evitar que el traslado o los costos económicos sean un impedimento. “Entendemos que la situación económica y la rutina influyen. Por eso hacemos colectas en distintos departamentos para acercarnos nosotros a los posibles donantes. Necesitamos generar un efecto multiplicador”, concluyó la directora.

Dónde donar

El Instituto Provincial de Hemoterapia funciona en Rivadavia 728 Este. Los interesados en donar sangre pueden concurrir de lunes a sábados, de 7 a 12, o comunicarse al teléfono 4223571.