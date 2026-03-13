La Justicia de San Juan dictó sentencia para Franco Esequiel Ibaceta, un delincuente que en menos de una semana sembró el temor en el departamento Chimbas utilizando distintas modalidades delictivas, desde la amenaza de muerte hasta la suplantación de identidad policial.

En un juicio abreviado impulsado por el Fiscal Dr. Leonardo Villalba, Ibaceta fue condenado a sufrir la pena de cuatro meses de prisión de cumplimiento efectiva. Se lo encontró penalmente responsable del delito de robo (dos hechos en concurso real), en perjuicio de Ramiro Gómez y María Isabel Andana.

El violento asalto en la panadería

El hecho más grave del legajo ocurrió el pasado 11 de diciembre, cerca de las 11. Según la acusación, Ibaceta ingresó a la Panadería San Miguel, ubicada en calle 25 de Mayo y Tacuarí. Allí abordó al empleado bajo una amenaza escalofriante: le manifestó que estaba armado y que "le entregara todo o lo mataba".

Sin resistencia posible, el malviviente se llevó un Samsung A12 y las llaves del local y de la moto de la víctima. Antes de escapar, Ibaceta tuvo el descaro de cerrar la panadería con llave desde afuera, dejando al empleado encerrado, para luego huir en la motocicleta Honda Storm del denunciante. Horas más tarde, tras una persecución policial, fue identificado y aprehendido.

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El "falso policía" del Loteo AVA

La investigación acumuló otro hecho ocurrido apenas cinco días antes. El 6 de diciembre, cerca de las 22:20, el delincuente se presentó en una vivienda del Loteo AVA, también en Chimbas. Al grito de "señora", logró que María Isabel Andana saliera a atenderlo.

"Se identificó como policía y le dijo que andaba averiguando sobre un ilícito en la zona, asegurando que un delincuente habría entrado en la casa", detalla el informe judicial.

Ante la negativa de la mujer de dejarlo ingresar, Ibaceta dejó de lado la actuación y le exigió violentamente sus pertenencias, logrando sustraer un celular Motorola G9 y una billetera fucsia antes de darse a la fuga.

Finalmente, este miércoles, el imputado reconoció los hechos y aceptó la calificación legal, por lo que fue trasladado de inmediato al Servicio Penitenciario Provincial para cumplir su condena.