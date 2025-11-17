Cuatro mujeres se pelearon en el barrio La Estación y una fue apuñalada 10 veces

Un violento enfrentamiento se produjo este lunes en horas de la madrugada, en el Barrio La Estación, en Rawson. El violento episodio, que ocurrió a la 1:30 de la mañana, resultó en una joven gravemente herida.

La víctima fue identificada como Adriana Narváez, de 20 años de edad. Ella caminaba por la calle Frías, en el interior del barrio, cuando fue interceptada por otras tres mujeres. Aparentemente, Narváez y las agresoras mantenían problemas de vieja data.

Publicidad

La discusión que comenzó derivó en una violenta pelea, durante la cual unas menores tiraron a la víctima al piso. De repente, una joven identificada como Brisa Flores, de 21 años de edad y residente en el Barrio Teresa de Calcuta, en Pocito, se acercó por detrás de Narváez y le propinó puñaladas con un cuchillo por la espalda.

La secuencia completa quedó registrada en un video. Aunque la grabación solo alcanza a mostrar cómo Flores le propina dos puntazos a la víctima, la Policía informó que Narváez recibió en realidad 10 puñaladas.

Publicidad

La joven herida terminó gravemente lesionada, pero se mantuvo consciente. Su estado le permitió señalar a Brisa Flores como la agresora. Tras el ataque, Flores se dio a la fuga junto con las menores que la acompañaban. Por estas horas, las autoridades están buscando a las responsables del violento episodio.