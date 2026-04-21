Dante, nieto de Palito Ortega, reveló cómo fue abandonado por su papá

Dante Ortega, hijo de Sebastián Ortega y nieto de Palito Ortega, decidió construir su identidad profesional sin depender de su famoso apellido dentro de la industria del espectáculo. En una reciente entrevista, el joven recordó el momento en que intentó conseguir un puesto en las producciones de su progenitor.

Dante le propuso “Che, papá, ¿no hay nada? Por favor, poneme que soy el de la estación de servicio que le sirve el café al protagonista” con la intención de dar sus primeros pasos en un rol menor. Sin embargo, recibió una negativa clara por parte de Sebastián, quien le argumentó “Prefiero que arranques con otro. Que no te conozcan porque arrancaste conmigo, que soy tu papá” para fomentar su crecimiento personal.

Lejos de generar conflicto, el joven aceptó la lógica del productor y admitió que “Bueno, es un criterio que está bueno, que dentro de todo tiene un punto” al reflexionar de manera madura sobre el esfuerzo. Con el tiempo, la relación laboral dejó de ser una prioridad para él, dejando en claro que no insistió en ese camino, y manifestó que “Ya lo solté a mi viejo” en términos de expectativas.

Actualmente, el artista se muestra convencido de su futuro independiente y aseguró que “No voy a necesitar de él para ser quien quiero ser. O sea, por más bien que le vaya, yo voy a encontrar mi camino” para marcar su propia huella.