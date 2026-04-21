Alejandro Garnacho atraviesa, quizás, el momento más difícil de su corta y vertiginosa carrera. El atacante argentino, que llegó al Chelsea en agosto de 2025 como una apuesta estelar a cambio de 47 millones de dólares, no logró hacer pie en Stamford Bridge y su estadía en Londres tendría fecha de vencimiento. Según informan los principales medios británicos, el club intentará desprenderse de él en el próximo mercado de pases.

La estadística es el principal argumento de los "Blues" para buscarle un nuevo destino a tan solo ocho meses de su arribo. En lo que va de la temporada, Garnacho apenas marcó ocho goles en 39 partidos, con el agravante de que seis de esos tantos fueron en copas nacionales de menor fuste.

Sin lugar en el esquema de Rosenior

El presente del nacido en Madrid, pero nacionalizado argentino, se explica también desde lo táctico. El entrenador Liam Rosenior no lo tiene entre sus prioridades para el once inicial, una situación que Garnacho ya venía arrastrando desde el ciclo anterior con Enzo Maresca. La mayoría de sus ingresos han sido desde el banco de suplentes, sin lograr el impacto que justificó su millonaria transferencia.

Esta falta de rodaje impacta de lleno en el predio de Ezeiza: Lionel Scaloni ha dejado de considerarlo como una fija en las convocatorias de la Selección Argentina, donde pasó de ser la gran promesa a quedar relegado.

Una salida compleja

A pesar del deseo del Chelsea por cortar el vínculo, la operación no será sencilla. El club inglés pretende recuperar la mayor parte de la inversión y el jugador posee un contrato extenso que lo liga a la institución hasta junio de 2032.

Por ahora, el "Bichito" optó por el silencio. Mientras su entorno analiza opciones en otras ligas top de Europa, el futbolista se mantiene al margen de las polémicas, aunque sabe que su futuro parece estar lejos de Londres si quiere volver a ser el "jugador diferente" que deslumbró al mundo.