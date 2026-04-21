Mark Zuckerberg reveló qué tecnología reemplazará a los celulares

El CEO de Meta aprovechó el evento Meta Connect 2025 para exponer un cambio de paradigma tecnológico que marcaría el destino de la telefonía móvil. El directivo aseguró que "el fin de los teléfonos celulares ya llegó" y planteó un escenario donde estos dispositivos dejarán de ser utilizados por el público general.

Según la visión del empresario, "en un plazo cercano a diez años muchas personas dejarán de llevar celulares en sus bolsillos" para adoptar un formato más natural y menos invasivo que integre comunicación, trabajo y entretenimiento. El eje de esta transformación son las gafas inteligentes Meta Ray-Ban Display, un equipo desarrollado junto a la famosa marca de lentes.

Estos anteojos cuentan con una pantalla monocular que permite visualizar notificaciones en tiempo real, traducciones automáticas, subtítulos en vivo y navegación sin interrumpir la vista del entorno real. Para Zuckerberg, los teléfonos actuales han alcanzado un techo evolutivo y suelen representar una distracción que fragmenta la interacción social cotidiana.

El nuevo sistema puede ser gestionado mediante comandos de voz, movimientos gestuales o una pulsera neural que interpreta impulsos musculares para eliminar la necesidad de interactuar con pantallas táctiles. El creador de la firma definió a este producto como una "superinteligencia personal" diseñada para asistir al usuario de manera constante y fluida durante toda su jornada.

Durante su intervención, el líder tecnológico también reclamó regular las redes sociales. Aunque el dispositivo todavía requiere conexión con otros equipos para ciertas funciones como llamadas telefónicas completas, el objetivo apunta hacia una independencia progresiva. El lanzamiento inicial se fijó en 799 dólares en los Estados Unidos con una expansión comercial prevista hacia el año 2026.