De la EFL al Manchester City: el increíble ascenso de Antoine Semenyo

La llegada de Antoine Semenyo al Manchester City ha despertado un gran entusiasmo, no solo por su rendimiento técnico, sino por la particular historia de superación que lo llevó al Etihad Stadium.

El delantero ghanés, cuyo camino hacia la élite estuvo marcado por el rechazo, múltiples cesiones y la necesidad de probarse constantemente en la EFL, es valorado por el cuerpo técnico de Pep Guardiola como un ejemplo de resiliencia y carácter competitivo. Según fuentes internas, estas experiencias difíciles son vistas como una fortaleza que le otorga una apreciación más profunda de las oportunidades.

Publicidad

Su estreno en la FA Cup ante el Exeter fue determinante, logrando un gol y una asistencia que evidenciaron su calidad y su deseo de impactar de inmediato en la plantilla.

El club realizó un seguimiento exhaustivo de su personalidad, consultando incluso a exjugadores para asegurar su adaptación al sistema y estilo de vida del equipo. Con la mirada puesta en la Premier League y la Champions League, la rapidez con la que Semenyo se ajuste a las exigencias de Guardiola será clave para el espíritu colectivo del vestuario.

Publicidad

Sobre el proceso del jugador, Pep Guardiola declaró: “A veces subes y brillas temprano, antes, y a veces necesitas más tiempo, pero estoy bastante seguro de que los contratiempos, las dificultades, hacen a cualquier jugador, no solo a Antoine, hacen a los jugadores lo que son. En eso estoy completamente de acuerdo contigo. Así que a veces llega un poco más tarde”.

El técnico añadió: “Pero vale la pena ser cabezota, insistir, insistir, y al final mira lo que ha pasado. Quizá ahora siente: ‘Oh, voy a jugar la Champions League’. Y este entusiasmo, esta pasión, por jugar competiciones europeas que antes no jugaba, eso es extraordinario. Tenemos que aprovecharlo. Todo va de pasión, amor y vida. Él nos lo transmitirá”.

Publicidad

Al ser consultado sobre el análisis previo que hizo la institución sobre el carácter del atacante, Guardiola reveló: “Sí. El club hace ese trabajo, creo que todos los clubes hacen ese trabajo. No es solo la televisión y ver sus acciones en la banda o en esa posición. Todos intentan conocerlo, por medio de exjugadores que tuvimos, de jugadores que saben de él. Por supuesto, tenemos que intentar que encaje en nuestra forma de vivir y de comportarnos”.