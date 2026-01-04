De vendedora de belleza a manejar millones de la AFA: la historia de la esposa de Faroni

El próximo 19 de enero, la Justicia federal de Lomas de Zamora recibirá a Erica Gabriela Gillette y a su esposo, el empresario Javier Faroni, acusados de participar en un esquema de desvío de más de 300 millones de dólares pertenecientes a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La investigación, a cargo del juez Luis Armella, pone bajo la lupa a la sociedad TourProdEnter LLC, constituida en Florida en 2021 y designada como agente comercial exclusivo de la entidad dirigida por Claudio “Chiqui” Tapia.

Gillette, quien hace solo cuatro años se desempeñaba como vendedora de un polémico tratamiento de belleza y aseguraba en sus redes: “Este es el nuevo dispositivo que me ayuda a mejorar la calidad de piel”, figura ahora como firmante principal en cuentas de bancos internacionales como Chase Bank y Bank of America. En esta última entidad, los registros detallan 773 giros por un total de 335,611 millones de dólares entre 2022 y 2025, con fondos vinculados a destinos como China, Hong Kong y el Reino Unido.

El avance judicial se precipitó el 30 de diciembre, cuando Faroni intentó abordar un vuelo a Uruguay desde Aeroparque, acción que fue frenada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), momento en el cual el ex diputado bonaerense intentó descartar un teléfono celular. Según la documentación hallada en la sede de la AFA, TourProdEnter LLC se queda con el 30% de la recaudación de la Selección fuera de Argentina, un acuerdo que la AFA justificó públicamente mediante una “curiosa voltereta contable”.

La denuncia, radicada por el empresario Gustavo Tofoni, involucra también a Pablo Toviggino y sostiene que “la máxima autoridad AFA recurrió a una plaza extranjera, a una sociedad fantasma, conformada por sus amigos Javier Faroni y Erica Gabriela Gillette, para perpetrar el fraude”.

Tofoni afirma que la empresa “no registra una estructura acorde a los servicios que dice ofrecer ni a la enorme cantidad de dinero que administra. Cuenta únicamente con una dirección en una suite de un edificio” en Miami.

Además, el denunciante puntualizó que “tanto Tourprodenter, Josefina Gattei, quien registró la sociedad, y Erica Gillette, declaran el mismo domicilio. Se trata de un estudio contable que administra diversas sociedades. Ni tiene oficina propia”.

La Justicia también rastrea transferencias por más de 13 millones de dólares hacia Marmasch LLC, firma ligada a Mariela Marisa Schmalz y Javier Alejandro Ojeda Jara. Sobre la implicación de Gillette, Tofoni sentenció que “es quien mantiene el control efectivo y la dirección de la sociedad, teniendo dominio exclusivo y la titularidad de todas las cuentas y operaciones que constituyen el objeto de esta investigación”, concluyendo que “en definitiva, la señora Erica Gabriela Gillette, de acuerdo a los datos obtenidos, resulta la única autorizada, concentrando en su persona el control total de la compañía y, por extensión, de los fondos y cuentas bancarias que aquí se describen”. En los registros también aparece una joven de 25 años, Candela L., como cofirmante en cuentas clave del Bank of America.