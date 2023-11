A una semana de que los argentinos elijan al nuevo presidente en el balotaje, Sergio Massa y Javier Milei estuvieron frente a frente en el último debate presidencial del año. Las dos horas de duración con las nuevas reglas impuestas en este debate, sirvieron para haya varios momentos de cruces “picantes” entre el candidato de Unión por la Patria y La Libertad Avanza. A continuación, los cinco cruces de mayor repercusión.

“Por sí o por no”

El primer bloque temático del debate presidencial tuvo como disparador de los cruces y chicanas las preguntas de Sergio Massa hacia Javier Milei sentenciando que le responda “por sí o por no”. El candidato a presidente de Unión por la Patria aprovechó el eje “Economía” para insistirle al candidato de La Libertad Avanza sobre “la privatización del Banco Central, la quita de subsidios en la tarifas de los servicios y la dolarización de la economía”.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

El candidato libertario contrarrestó las interrogantes afirmando que “no me vas a condicionar mi respuesta”, ante esto Massa le dijo “te doy un concejo no te pongas agresivo”. Ante esto último Milei le espetó que “no te agredí, solo me expresó con pasión por la indignación que genera tu gobierno”.

“Pinocho”

El candidato oficialista dijo que Javier Milei hizo “toda su carrera como standapero de televisión”, pero advirtió que “lo que está en juego es el futuro de los argentinos”. ”¿A quién le creemos: al que habló durante toda la campaña o al que habla esta noche?”, se preguntó Massa en el debate presidencial que se realiza en la Facultad de Derecho de la UBA.

Javier Milei respondió expresándole que “si un mentiroso dice que alguien es un mentiroso ese que está siendo acusado es el que dice la verdad. Si vos fueras pinocho ya me hubieras lastimado un ojo”, contraatacó Milei, a pocos minutos de haber iniciado el debate.

Malvinas

El candidato de Unión por la Patria le espetó a Javier Milei que “dijiste que Margaret Thatcher era tu ídola y que las Malvinas tiene el derecho de autodeterminación de los kelpers. Tenés que decir claramente: ¿Thatcher es tu ídola?, ¿los kelpers tiene derecho de autodeterminación? ¿Si o no?”

Publicidad

El candidato a presidente libertario respondió que “Thatcher ha tenido un rol significativo en la caída del muro de Berlín, parece que te molesta que se haya caído y aplastado a la izquierda. Nos tocó una guerra y la perdimos, tenemos que hacer los esfuerzos para recuperar las islas por vía democrática. Voy a defender Malvinas. Es una falacia lo que decís, armá argumentos serios.

“Vos querías arancelar la educación”

El bloque de Educación Sergio Massa le apuntó a Milei por la “privatización de las universidades”, esto generó que el candidato de La Libertad Avanza le retrucara “vos de joven querías arancelar las universidades”.

El candidato a presidente de Unión por la Patria afirmó que “ese es el sistema que tenemos que defender y mejorar. ¿Cómo? Ocho puntos del PBI van a estar asignados a la inversión educativa. ¿Qué vamos a hacer? Primero todo lo que son los jardines maternales de 45 días a 5 años: 723 en todo el país”.

Esto generó que Milei expresara que “me resultan interesante las propuestas que tiene el ministro Massa. Su signo político lleva 16 años en el poder, no sé por qué no lo hicieron. Nosotros tenemos un compromiso de alfabetización. ¿Sabe que solo un 16% de los chicos termina el secundario en tiempo y forma? El 30% ni lo termina.

Psicotécnico

Sobre el final del debate presidencial, Sergio Massa expresó que “los argentinos tienen que elegir a quien tenga la templanza, la capacidad, el equilibrio mental y el contacto con la realidad como para llevar adelante la argentina, hagamos el psicotécnico los dos. Vos te negaste. Javier si vos trabajaste de pasante en el Banco Central, ¿por qué no te renovaron la pasantía?

Javier Milei le retrucó diciendo que “acaso vos lo tenés, vos que viviste siempre del Estado no lo hiciste nunca. Era un joven que no estaba graduado. ¿O acaso la vida no tiene fracasos? No como vos que seguís siempre fracasando de la misma manera. Parece que no aprendiste mucho porque volviste con los K”.