El diputado nacional por San Juan del Frente de Todos, Walberto Allende, visitó el Café de la Política Expréss y habló sobre las elecciones que se vienen, es decir, las PASO. Con el gobernador Sergio Uñac como candidato a senador nacional, dijo que esta vez sí se pondrá en valor la gestión de gobierno, a diferencia de lo que sucedió en las elecciones del 2 de julio. Según el dirigente peronista, “la gente votó con bronca”.

¿Ya arrancaron la campaña de cara al 13 de agosto?

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Es una campaña sumamente larga y atípica. En el medio está esta cuestión sumamente importante que es elegir gobernador y vice, y por supuesto que San Juan elige diputados nacionales y los tres senadores que representan a la provincia. Hemos comenzado con reuniones con dirigentes de distintos departamentos. El gobernador ya comenzó la recorrida por departamentos también.

Publicidad

¿Se ha notado el resultado del 2 de julio en el ánimo de la gente?

Han sido resultados durísimos, para muchos inesperados. Aquellos que tenemos un poco más de militancia sabíamos que era una elección complicada. Se complicó desde el primer fallo de la Corte en la suspensión de la elección de las categorías de gobernador y vice, y luego esperar la resolución final, si habilitaban o no a Sergio Uñac. Luego llegó la inhabilitación, hubo que producir un reemplazo que fue complicado, porque el candidato siempre fue Sergio. Después tuvimos que hacer campaña en ese sentido. Si analizamos las razones por las cuales se perdieron las elecciones, son muchas, quizá la más fácil es echarle la culpa al candidato, pero es un cúmulo de cosas que seguramente se produjeron en estos últimos años. Principalmente, creo que fue la interna, que yo digo que fue salvaje. Estando en gestión es aún más dañina. La comunidad sanjuanina un poco se hartó de esta interna, ojo, no hay que desmerecer el trabajo de conducción que hizo Marcelo Orrego en la oposición, pero esta interna nuestra nos ocupó tanto que no vimos venir el avance que tuvo la oposición.

Tal vez subestimaron a la oposición…

La última gran advertencia que tuvimos fueron las legislativas del 2021. Nosotros no hicimos el análisis que había que hacer, nunca escuchamos los resultados. Más que analizar gestión, creo que el voto de la gente fue un voto bronca, porque la verdad que se puede coincidir en algunas cosas y en otras no, pero la gestión de Sergio fue buena en todo sentido. Se puede coincidir o no, pero San Juan ha resaltado en todos los sentidos. En el medio fueron una sumatoria de cosas, la primera gestión fue con un gobierno de otro color político, después terremotos, inundaciones, pero el gobernador demostró ser un buen conductor.

¿Qué fue lo que pasó que bajó tanto la imagen positiva de Uñac?

Creo que hay que volver un poco más atrás de la suspensión, por ahí a algunas decisiones políticas, el costo que se pagó fuertísimo fue el paro docente y de la administración pública. Fue un costo político muy alto. Tampoco hay que olvidar la decisión de la Corte, nos sacó el mejor candidato que teníamos. Luego de esto hay que ser la autocrítica, dejamos de ser gobierno durante 20 años, se viene una nueva etapa. El justicialismo siempre fue un partido de concentración de poder así que habrá que hacer los análisis necesarios. Nosotros tenemos una enorme responsabilidad, vamos a ser gobierno en 15 municipios y mayoría en la Cámara, así que tendremos que ver luego de 20 años de ser oficialismo cómo ser oposición.

Publicidad

Me imagino que hubo debates y conversaciones sobre cómo ser oposición, ¿está preparado el peronismo para ser oposición?

En estos 20 años nunca nos preparamos, siempre trabajamos fuerte en esto de ser gobierno. Por eso digo que viene una nueva etapa, el gobernador viene teniendo reuniones con los intendentes y diputados. Es un rol nuevo que no estaba en la agenda. Viene una etapa de consensos y de trabajar en función de los intereses de los sanjuaninos, pero también renovando las propuestas para que pronto podamos ser opción en San Juan.

¿Cómo lo ves y cómo crees que están de cara las elecciones al candidato a diputado, Jorge “Koki” Chica? ¿Crees que está preparado, has conversado con él?

Hace unos días que no lo veo. El gobernador nos transmitió porque fue la decisión, para refrescar la fórmula, una cara nueva en esto de cargos electivos, pero tiene ya una experiencia de haber participado en el gabinete y el trabajo estupendo que hizo en el área de deportes. La política también tiene que buscar la renovación, estas caras nuevas, estos jóvenes con mucha preparación, y luego vendrá la adaptación que nos pasa a todos, que pasamos de la provincia a la Nación, en este caso la Cámara de Diputados, que va a ser un cámara con actores muy importantes de los distintos ámbitos, pero nos ocurre a todos los que llegamos por primera vez a ese ámbito.

¿Cómo hace Sergio Uñac para llevar adelante la campaña? ¿Qué tiene que hacer de diferente para después de una derrota como lo fue la del 2 de julio?

Se encuentra en un escenario que no había pensado. Conversábamos un poco ayer, él estaba en Buenos Aires, este rol que él puede tener como senador, me parece que es importante la relación que siempre ha tenido todos estos años con Marcelo y como yo le digo al intendente y vicegobernador electo, el “Gringo” Martín, ha tenido muy buen diálogo, es decir que un poco es lo que representa a la oposición. En San Juan ha tenido buen diálogo, jxc, en este caso con Marcelo y el resto, también ha tenido un gesto con la provincia y con el gobierno principalmente. No fue una oposición por oposición, de hecho, la mayoría de las leyes salían por consenso. Creo que esto es bueno, le hace bien a la democracia. Creo que esta relación de amistad y respeto con Marcelo y Sergio puede ser muy útil. Además, en este momento yo creo que la persona que más conoce la provincia de San Juan, el estado actual de muchas gestiones y obras, creo que desaprovechar esa experiencia que tiene Sergio, me parece que a los sanjuaninos no nos serviría y que se puede conformar un equipo porque tanto Marcelo como Martín, es gente de diálogo y consenso, y es lo que hay que buscar. Es lo que dije al principio, la gente está harta de las peleas. Nos pasó lo que sucede en el gobierno nacional en todo este tiempo. Entonces yo creo que no los quiere ver discutiendo inútilmente, sino que los quiere ver poniéndonos de acuerdo en temas que a la gente le preocupa.

¿Por qué todavía no existe una voluntad de poder solucionar las cosas, de poder hablar entre el giojismo y el uñaquismo? ¿Qué es lo que pasa?

Lo que pasa es que más allá de los gestos públicos hay que demostrar los hechos. Por eso yo decía hace rato el nuevo rol que viene. Hoy estamos definiéndolo en las paso quiénes van a ser nuestros candidatos, pero a partir del 14 de agosto tiene que haber gesto por ambas partes y trabajar fuertemente por aquel que salió primero, y deponer actitudes personales porque si seguimos así van a pasar estas elecciones, vamos a llegar al 10 de diciembre y nos va a encontrar no trabajando en conjunto. Las elecciones presidenciales son fundamentales, estamos eligiendo a quienes nos van a conducir en los próximos cuatro años en esta situación compleja que vive la Argentina. Además estamos desde ambos sectores totalmente convencidos que el mejor candidato que se podría haber aportado de nuestro espacio es justamente Sergio Massa. Yo comencé a tratar a Sergio cuando presidía la Cámara de Diputados, una Cámara que no teníamos el quórum, y es un hombre de mucho diálogo y consenso. Por eso estoy convencido de que, en esta etapa que vive la Argentina, donde hay que buscar los consensos con la oposición, que Sergio es el indicado.

Hablábamos de caras nuevas, de refrescar, de la elección de Coqui Chica como diputado, ¿Crees que también es el momento para un nuevo candidato del justicialismo acá en San Juan?

Creo que sí, porque ha quedado demostrado que las conducciones de ambos sectores no conducen a la totalidad. Yo creo que por ahí habrá que buscarlo, a lo mejor serán uno, serán dos, serán tres, pero ha quedado demostrado que no conducen a todos. Entonces en la etapa que viene será mucho más complicada todavía. Yo personalmente opino que hay que buscar otras alternativas.

Le preguntamos a Juan Carlos Gioja que es lo que tiene que hacer el giojismo para poder llegar a las generales, y ahora te pregunto a vos, ¿Qué tiene que hacer el uñaquismo para ganarle al giojismo, teniendo en cuenta los resultados del 2 de julio?

Creo que ahora en esta elección si se va a analizar lo que fue la gestión de Uñac con todos los aciertos y errores, me parece que en esta oportunidad se pone en juego. Respeto mucho a Juan Carlos, nos conocemos, hemos compartido muchas cosas, pero me parece que San Juan tiene en Uñac el mejor candidato para representar a San Juan en el senado de la Nación.