Quién es el actor que pagó casi medio millón de dólares para no cruzarse a Johnny Depp

A principios de los años 90, Woody Harrelson ejecutó una maniobra poco común al pagar de su propio bolsillo una multa de 400.000 dólares para no participar en "Corazones en conflicto" (1993). El actor, que en ese momento recibía un salario alto por la serie "Cheers" pero no era una figura de cine consolidada, utilizó esos ingresos para cubrir la penalización por romper su compromiso contractual junto a Johnny Depp.

Según explicó Harrelson en una entrevista, en aquel tiempo la industria mostraba mucho interés en su trabajo, aunque enfrentó problemas y debió pagar la sanción por salir del proyecto en el último momento.

Su apuesta se centró en unirse a "Propuesta indecente" (1993), dirigida por Adrian Lyne, donde interpretó al esposo del personaje de Demi Moore en una historia sobre una oferta de un millón de dólares hecha por un millonario, interpretado por Robert Redford (1936-2025).

Harrelson reconoció que no tenía seguridad sobre el resultado de su elección e indicó que confió en las personas que lo asesoraban. También señaló que la decisión implicó un riesgo económico alto, pero marcó un punto clave en su trayectoria profesional.

El filme se transformó en un éxito comercial masivo cuya recaudación superó en diez veces a la de la película que abandonó, impulsando su carrera hacia títulos como "Los hombres blancos no saben saltar" (1992) y "Asesinos por naturaleza" (1994).

Mientras tanto, la producción original sufrió múltiples cambios; el papel de Harrelson pasó a Aidan Quinn y, tras las salidas de Laura Dern y Winona Ryder —quien también pagó una multa tras su ruptura con Depp—, Mary Stuart Masterson asumió el rol femenino principal.