Murió un hincha al saltar hacia la zona de palcos del Estadio Azteca

Lo que debía ser una fiesta por la reinauguración del mítico Estadio Azteca, tras 22 meses de intensas remodelaciones de cara al Mundial 2026, terminó en una verdadera tragedia. Un joven de 27 años perdió la vida este sábado tras caer desde la zona de palcos hacia la planta baja, empañando el duelo amistoso entre las selecciones de México y Portugal.

Según informaron fuentes oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el aficionado presentaba signos de ebriedad e intentó realizar una maniobra sumamente peligrosa: escalar por la parte externa de la estructura para pasar del segundo al primer nivel de palcos.

El fatal desenlace en el Túnel 52

El reporte indica que el hombre perdió el equilibrio en medio de la arriesgada acción y cayó al vacío, impactando sobre el ingreso al túnel 52. A pesar de que los servicios médicos apostados en el estadio intervinieron de manera inmediata y realizaron maniobras de reanimación, el impacto fue letal y el joven falleció en el lugar.

Las autoridades ministeriales ya tomaron intervención en el caso para avanzar con la investigación y determinar las responsabilidades del personal de seguridad en las áreas de acceso restringido.

Un gigante renovado con una mancha negra

El Estadio Azteca, ahora rebautizado comercialmente como Estadio Banorte, acababa de abrir sus puertas luego de casi dos años de obras que elevaron su capacidad a 87.500 espectadores.

Entre las mejoras destacadas por su director, Félix Aguirre, se encuentran un cancha híbrida, nuevo sonido con 250 bocinas y pantallas gigantes de video y renovación total de vestuarios, baños y accesos.

La tragedia ocurre en un momento clave, ya que este recinto albergará el partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica. Este incidente pone bajo la lupa los protocolos de seguridad y el control de expendio de bebidas alcohólicas en los sectores VIP del estadio más importante de la región.