Cómo fue el tornado que arrasó con Bombal y otras localidades de Santa Fe

Durante la madrugada del sábado, un temporal con ráfagas superiores a los 150 kilómetros por hora azotó el sur de la provincia de Santa Fe. El fenómeno afectó principalmente a las localidades de Montes de Oca, Bombal y Bouquet, donde la intensidad del viento provocó la caída de árboles centenarios, postes de media tensión y daños masivos en el tendido eléctrico.

El intendente de Bombal, Carlos Gabbi, describió la magnitud del desastre al afirmar que “nos encontramos con un pueblo devastado”, tras confirmarse que al menos cinco viviendas perdieron sus techos por completo y se registraron destrozos severos en el Galpón Centenario.

Ante el peligro latente en las calles, la Comuna de Bombal emitió un comunicado solicitando a los vecinos permanecer en sus hogares, ya que “la presencia de árboles y cables cortados en la vía pública representa un riesgo importante para la seguridad”.

El impacto del clima también alcanzó las rutas, provocando el vuelco de dos camiones de gran porte en la Autopista Rosario–Córdoba, lo que obligó al rescate de sus conductores y a la implementación de restricciones viales.

En el sector productivo, los daños fueron significativos en plantas de acopio de cereales, silos y maquinaria agrícola de la zona rural. Pese a que bomberos voluntarios de Alcorta colaboraron en el auxilio de familias en sectores rurales, las autoridades indicaron que no hay evacuados oficiales porque los afectados decidieron autoevacuarse hacia otras viviendas.

Actualmente, equipos de Protección Civil y Seguridad Vial permanecen en alerta máxima mientras el gobierno provincial analiza la posibilidad de declarar la emergencia en las áreas más golpeadas por las ráfagas.