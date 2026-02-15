Delincuentes ingresaron por tercera vez a Porota Bakery y los dueños denuncian falta de respuestas

La inseguridad volvió a impactar de lleno en el comercio de San Juan. Esta vez, los damnificados fueron los propietarios de Porota Bakery, la confitería situada sobre el lateral de Circunvalación, entre Libertador e Ignacio de la Roza, en Capital. Durante la madrugada del domingo, delincuentes ingresaron al local y concretaron el tercer robo en menos de siete meses.

El hecho fue dado a conocer por los propios dueños a través de un video difundido en sus redes sociales, donde relataron con visible indignación lo ocurrido. "Después de un día larguísimo de trabajo, desde muy temprano hasta muy tarde, cerramos el local y me llaman de la alarma para decirme que había saltado. Otra vez, tercera vez, no sé, seis meses, siete meses", expresó uno de los responsables del emprendimiento.

Mismo modus operandi

Según su testimonio, los autores habrían ingresado por el mismo sector utilizado en los episodios anteriores. "Estoy seguro que en esta oportunidad son los mismos que entraron, porque entraron exactamente por el mismo lugar. Ya sabían quiénes son y no hicieron absolutamente nada", sostuvo, en alusión a la falta de avances en las investigaciones previas.

El primer robo ocurrió cuando los ladrones forzaron un vidrio laminado lateral y sustrajeron un microondas y un molino digital valuado en alrededor de 4 millones de pesos. Días más tarde, el comercio volvió a ser atacado. En esa segunda ocasión, las cámaras de seguridad captaron con claridad el rostro de uno de los delincuentes. Sin embargo, según denunciaron los comerciantes, no hubo resultados concretos ni detenciones.

"Siempre los que pagamos los platos rotos somos nosotros"

"Siempre los que pagamos los platos rotos somos nosotros, los que laburamos, los que damos trabajo", afirmó el propietario en el video, donde también cuestionó el accionar judicial. "Ni lo de la fiscalía, ni los delitos fiscales, ni nadie. Nadie hace nada", manifestó, visiblemente molesto.

Además de las pérdidas económicas, los dueños remarcaron el desgaste emocional que generan estos episodios reiterados. "No sabemos hacer otra cosa que volvernos a levantar para seguir laburando. Es lo único que sabemos hacer", señalaron, al tiempo que pidieron que las autoridades "hagan el trabajo que tienen que hacer cuando sepan quiénes son los que hacen estas cosas".