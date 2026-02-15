La plaza de la Jorobita se colmó de música, gastronomía y solidaridad en el Carnaval de Capital

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan, a través de la Secretaría de Turismo, Cultura y Educación, llevó a cabo anoche el carnaval que enamora, en una jornada que combinó celebración, tradición y compromiso social.

La plaza Hipólito Yrigoyen, más conocida como plaza de la Joroba, se vio colmada de familias y vecinos que asistieron a la convocatoria municipal, disfrutando de un paseo gastronómico con variadas propuestas, espectáculos musicales en vivo y sorteos para quienes se acercaron con disfraz o mascarita, sumando un toque de color y diversión a la velada.

Un carnaval con talento local y solidario

En la ocasión, la intendenta, Susana Laciar, manifestó: "El carnaval, San Valentín, en una fecha que nos invita a enamorarnos de nuestra ciudad, que invita a los vecinos a encontrarnos, a disfrutar de nuestro arte, de nuestra música, de nuestros artesanos y de quienes hacen gastronomía".

Las máscaras no faltaron en el carnaval. FOTO: Gentileza

La jefa comunal recorrió los distintos stands y compartió con los presentes, resaltando la importancia de generar estos espacios de integración y disfrute para la comunidad capitalina.

La grilla artística incluyó la animación de Edu Farías, la música en vivo de Palo Santto y Etnia Latina, y el cierre con el DJ set de Puli Portillo, que hizo bailar a grandes y chicos hasta entrada la noche. El variado repertorio musical mantuvo un clima de fiesta permanente en la tradicional plaza.

La jornada tuvo además un perfil solidario: durante el evento se recibieron alimentos no perecederos y elementos de higiene, que serán canalizados a través de Cáritas para asistir a los damnificados por las recientes inclemencias climáticas. De esta manera, la celebración carnavalesca se transformó también en una oportunidad para ayudar a quienes más lo necesitan.

Presencia de autoridades

Acompañaron la velada el presidente del Concejo Deliberante, Elio Martos Vargas; concejales; el coordinador de Gabinete, César Aguilar; el secretario de Gobierno, Juan Sanso; el subsecretario de Control de Gestión, Raúl Vila; y demás funcionarios municipales, quienes compartieron con los vecinos esta fiesta popular que reafirma la identidad cultural de la Ciudad de San Juan.

Con una plaza colmada, música para todos los gustos y un gesto solidario hacia los afectados por las tormentas, el carnaval capitalino demostró una vez más ser una de las propuestas más convocantes y queridas por las familias sanjuaninas.