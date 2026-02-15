El Carnaval de Chimbas 2026 tuvo un inicio imponente este sábado 14 de febrero, en el Corsódromo del Costanera Complejo Ferial, con una primera noche colmada de brillo, música y emoción que convocó a miles de familias chimberas y visitantes de distintos puntos de la provincia.

Una edición ampliada y renovada

En esta edición, el carnaval presenta una propuesta ampliada. Por decisión de la intendenta Daniela Rodríguez, se incorporó una nueva comparsa, alcanzando un total de cinco agrupaciones locales participantes, como así también se amplió la cantidad de tribunas, pasando de 18 a 23, para brindar mayor comodidad al público.

En la primera jornada, los asistentes disfrutaron del despliegue artístico de Costa Norte, Unidos de Villa Paula, Imperio Do Samba y Sambasol, a las que este año se sumó Samba de Raíz, aportando una renovada propuesta artística a esta gran fiesta popular.

El corsódromo se transformó en un verdadero escenario de celebración, donde el color, las luces, la música y la energía del público se hicieron sentir en cada rincón. Familias completas, jóvenes y niños disfrutaron de un espectáculo vibrante, reafirmando el carnaval como un espacio de encuentro y tradición.

Atractivos y presencias destacadas

La noche contó con la participación de las marionetas gigantes, uno de los atractivos más llamativos del evento, y con la destacada presencia de la Delegación Oficial del Carnaval, que sumó identidad y jerarquía a la jornada.

Acompañaron esta primera noche del Carnaval de Chimbas 2026 el intendente de Rawson, Carlos Munisaga; el de 9 de Julio, Daniel Banega; el Diputado Nacional Jorge Chica, entre otras autoridades y dirigentes sanjuaninos.

El gran cierre estuvo a cargo de la reconocida comparsa Mari Mari, una de las más prestigiosas del país, que deslumbró con un espectáculo de nivel nacional y provocó la ovación del público presente. Su puesta en escena, llena de ritmo, plumas y lentejuelas, puso el broche de oro a una noche inolvidable.

Multitudinaria convocatoria y operativo ejemplar

Según datos preliminares de la Policía de San Juan, se estima que asistieron aproximadamente 30.000 personas en la primera noche. Uno de los puntos más destacados fue el importante operativo de prevención y asistencia, con presencia de personal de seguridad, ambulancias, equipos de salud y el acompañamiento permanente de los Bomberos Voluntarios de Chimbas, quienes trabajaron de manera coordinada durante todo el evento.

Gracias al orden y al comportamiento del público, la jornada se desarrolló con total normalidad y sin registrarse inconvenientes, garantizando un ambiente seguro para todas las familias.

Con un inicio brillante y una convocatoria multitudinaria, el Carnaval de Chimbas 2026 volvió a reafirmarse como una de las fiestas culturales más importantes de San Juan. Las próximas noches prometen continuar con el mismo nivel de espectáculo y convocatoria, manteniendo viva una tradición que une a toda la comunidad.