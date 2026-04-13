Delincuentes se confundieron y mataron a un empleado municipal sin querer

La investigación judicial sobre el asesinato de Germán David Di Giovambattista, ocurrido durante la madrugada del sábado en la zona de El Bermejo, se centra actualmente en la posibilidad de un error de objetivos por parte de los delincuentes.

El expediente liderado por la fiscal de Homicidios María Florencia Díaz Peralta detalla que al menos cinco personas participaron en la violenta agresión frente al domicilio de la víctima, quien se desempeñaba en el área de Automotores del municipio de Guaymallén.

El núcleo de la pesquisa reside en el reclamo de los agresores, quienes exigían la entrega de una motocicleta. No obstante, las averiguaciones confirmaron que ni el hombre de 38 años ni los residentes cercanos tenían un rodado de ese tipo, lo que alimenta la teoría de una equivocación de vivienda. La pareja de la víctima, quien presenció el hecho, declaró que su marido no estaba vinculado a ninguna actividad delictiva ni mantenía problemas con terceros.

Los registros de cámaras de seguridad privadas y del sistema oficial permitieron reconstruir parte de la discusión y la posterior fuga en un automóvil gris. Durante el enfrentamiento, Di Giovambattista intentó defenderse con un machete, pero recibió un disparo que ingresó por la axila y le causó la muerte casi inmediata.

Dos transeúntes intentaron realizar maniobras de reanimación sin éxito, mientras otro testigo alertaba en la Comisaría 57ª sobre lo sucedido. Actualmente, las autoridades analizan los audios de los videos para identificar a los implicados en este ataque que parece haber tenido como blanco a la persona equivocada.