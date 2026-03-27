Descartan casos de meningitis en San Juan y llevan tranquilidad a la población

La División de Epidemiología del Ministerio de Salud de San Juan descartó la existencia de casos recientes de meningitis en la provincia, en medio de versiones que circularon en los últimos días y que generaron preocupación en la comunidad. Desde el área indicaron que no se recibió ninguna notificación oficial en el sistema sanitario, mecanismo que es obligatorio e inmediato ante la detección de esta enfermedad por parte de profesionales de la salud.

Desde el organismo explicaron que la meningitis es un evento de notificación obligatoria, lo que implica que cualquier diagnóstico debe ser comunicado de forma urgente a las autoridades sanitarias. “No contamos con ninguna notificación en la División Epidemiología ni en el Ministerio de Salud sobre casos de meningitis en los últimos días en San Juan”, señaló en rueda de prensa la directora del área, Liliana Bertoni.

La funcionaria remarcó además que, ante los rumores difundidos, se realizaron averiguaciones para verificar la información. “Se llevaron a cabo las consultas correspondientes y no se logró confirmar el supuesto caso del que se hablaba recientemente”, indicó.

Medidas de prevención y alcance de las desinfecciones

En relación a las acciones preventivas, Bertoni detalló que existen diferencias según el origen de la enfermedad. “Para la meningitis bacteriana es fundamental contar con el calendario nacional de vacunación completo, mientras que para las virales se aplican las medidas habituales de prevención de infecciones respiratorias”, explicó.

Entre estas recomendaciones se destacan la higiene frecuente de manos, la limpieza de superficies y la ventilación adecuada de los ambientes. En cuanto a las desinfecciones específicas en establecimientos educativos, la especialista relativizó su impacto. “Estas prácticas no tienen una incidencia significativa en la prevención de la meningitis; lo esencial es mantener la higiene y la ventilación”, sostuvo.

Síntomas a tener en cuenta

Las autoridades sanitarias también recordaron cuáles son los principales signos de alerta para la población. “Los síntomas más frecuentes incluyen fiebre, cefalea intensa, vómitos y la aparición de manchas en la piel”, detalló Bertoni.

Asimismo, pueden presentarse alteraciones en el estado de conciencia, tanto en forma de excitación como de somnolencia marcada. “Estos cuadros pueden acompañarse de rigidez de nuca y otros indicadores que se detectan durante el examen físico, lo que permite orientar el diagnóstico”, agregó.

Recomendaciones y vigilancia activa

Desde el Ministerio de Salud insistieron en la importancia de mantener actualizadas las vacunas y de consultar de manera inmediata ante la aparición de síntomas compatibles. También señalaron que el sistema de vigilancia epidemiológica se mantiene activo y en constante monitoreo.

“Ante cualquier sospecha, los equipos de salud actúan de manera inmediata debido a las implicancias en la prevención y el cuidado de los contactos estrechos”, concluyó Bertoni.