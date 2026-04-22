Este 22 de abril se conmemora en todo el mundo el Día de la Tierra, una fecha destinada a generar conciencia sobre los desafíos ambientales que enfrenta nuestro planeta. En este contexto, DIARIO HUARPE dialogó con Jenifer Tudela, Directora del Complejo Ambiental Anchipurac, para conocer cómo el centro de referencia sanjuanino aborda esta jornada y cuáles son sus metas para el año en curso. Si bien la funcionaria aclaró que no han planificado una actividad puntual para este día específico, destacó que el trabajo es incesante y que este año se han propuesto un cambio de paradigma: expandir la educación ambiental hacia los adultos y adultos mayores.

El trabajo con las escuelas: proyectos con impacto real

Actualmente, el equipo de educación ambiental de Anchipurac se encuentra abocado por completo al proceso de inscripciones de los clubes ambientales. Tudela subrayó que la labor inicial consiste en recibir y evaluar proyectos para asegurar que estén “contextualizados y situados en función a las problemáticas de cada escuela”. La intención es evitar que se presenten propuestas sobre problemas que no existen en el entorno inmediato de los estudiantes, fomentando así un compromiso genuino con su realidad local.

Este acompañamiento a los docentes es riguroso, ya que los proyectos cuentan con el aval del Ministerio de Educación. Los maestros reciben capacitaciones específicas en temáticas como la gestión de residuos, la tenencia responsable de mascotas y diversos problemas ambientales que luego deben aplicar y ejecutar con sus alumnos. En paralelo a esta labor administrativa, la temporada de visitas escolares ya comenzó con fuerza: el centro recibe entre tres y cuatro escuelas por día, cubriendo tanto el turno mañana como el turno tarde.

Un nuevo desafío: llegar a quienes no tuvieron educación ambiental

Una de las revelaciones más importantes de la entrevista fue el giro estratégico que Anchipurac ha decidido tomar este año. Tras consolidar el trabajo con los niños, el objetivo ahora es alcanzar a otras franjas etarias y sectores de la sociedad. “Nos hemos propuesto llevar los clubes a Uniones Vecinales y a Centros de Jubilados que quieran trabajar y presentar proyectos en función de alguna problemática puntual”, explicó Tudela.

La funcionaria fue contundente al analizar la necesidad de este cambio: los adultos y adultos mayores son, en muchos casos, quienes no recibieron educación ambiental formal durante su etapa escolar. Esto ha derivado en la incorporación de hábitos y acciones que van en contra del cuidado del ambiente. Por ello, se están diseñando capacitaciones y talleres específicos para esta población, buscando revertir estadísticas que muestran que, mientras el compromiso de los niños es alto, el de los adultos es el que más cuesta mejorar.

Experiencias exitosas y el arte como herramienta de cambio

Esta nueva dirección ya está dando sus primeros frutos. En lo que va del año, Anchipurac ha recibido a casi todos los centros de jubilados del departamento de Rivadavia, gracias a una coordinación con la municipalidad local. Cada miércoles, estos grupos visitan el complejo para incorporar conocimientos sobre la protección del entorno.

Además, la directora destacó que el arte juega un papel fundamental en la concientización. Actualmente, el centro alberga una muestra artística de Héctor Salinas, quien utiliza materiales reciclados para sus obras. Esta exposición busca visibilizar la economía circular no solo desde una perspectiva económica, sino también artística, demostrando la "segunda oportunidad" que pueden tener los residuos si se gestionan correctamente.

Anchipurac como sede de eventos sociambientales

Más allá de sus programas educativos propios, el complejo se posiciona cada vez más como un nodo estratégico para eventos de terceros. Esta misma semana, el 23 de abril, el centro será sede de actividades por el Día de la Responsabilidad Social Empresarial, en conjunto con el Ministerio de Familia. También se espera la visita de tres embajadores internacionales y, el viernes, se llevarán a cabo las jornadas “Construyendo Futuros Sustentables” sobre el sistema B, organizadas por el Ministerio de Producción.

El gran objetivo sigue siendo atraer al turista y al sanjuanino que aún no visita el lugar de manera espontánea por falta de conciencia ambiental. “Vamos a apuntar a tratar de que este año los adultos tengamos mayor conciencia ambiental”, concluyó la directora, reafirmando el compromiso de Anchipurac en este nuevo aniversario de la Tierra.