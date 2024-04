"Quiero que se cuente esta historia para que todos sepan que aún queda gente honesta en el mundo", aseguró Julio Gutiérrez, de 37 años, que vive en la localidad de Carlos Casares, en la provincia de Buenos Aires. Este hombre contó que hace unos días hizo una transferencia por error y cuando intentó recuperar el dinero se enteró de que la persona que lo recibió es de San Juan. Julio se contactó con DIARIO HUARPE y en menos de 24 horas logró recuperar los $110.000 que transfirió equivocadamente.

Todo comenzó hace unos días, cuando Julio transfirió desde su cuenta el monto de $110.000. En diálogo con este medio, el hombre contó que el dinero iba destinado a una persona que él conoce, de nombre Julia. "Ingresé los datos del CBU y me salió el nombre y apellido de la persona a la que yo le quería mandar el dinero, así que no miré demasiado los demás datos y le di 'OK' a la transferencia, luego le mandé un mensaje a la persona a la que le envié el dinero y me dijo que no le había llegado, ahí me di cuenta de que me había equivocado", explicó el hombre.

El día después de haber cometido el error, Julio fue a su banco, desde donde le dijeron que no podían hacer nada para recuperar el dinero porque él había hecho la transferencia por propia voluntad y no hubo ninguna injerencia de estos en el error que cometió. "Yo pensé que no iba a poder recuperar el dinero. Igual publiqué en mis redes un mensaje contando mi error y pidiendo ayuda para encontrar a la mujer a la que le deposité la plata por error", agregó el bonaerense.

Poco después, una amiga de redes le contó a Julio que los datos que publicó se correspondían con los publicados en una nota solidaria publicada por DIARIO HUARPE en el año 2016. Allí se contaba la historia de un pequeño que necesitaba dinero para operarse por una enfermedad en el corazón. También en dicha nota figuraba el nombre y datos bancarios de una amiga de la familia del pequeño que se ofreció para recolectar en su cuenta el dinero.

Con estos datos, este diario se dio a la tarea de rastrear a la entrevistada para corroborar la información y finalmente se pudo dar con la madre y su pequeño hijo, que logró operarse y ahora es un saludable niño de 10 años. Al escuchar la historia de la transferencia errónea que hizo Julio, esta familia se comprometió a revisar la cuenta y si el dinero estaba allí, lo devolverían de inmediato. Lo único que pidieron es que su nombre no se publique en el diario porque prefirieron conservar el anonimato.

"Nosotras vamos a devolver el dinero porque sabemos lo que cuesta ganar el dinero y más en la situación económica del país", dijo la mujer, que en la mañana de este jueves 11 de abril contó que ya le devolvió los $110.000 a Julio. El bonaerense se comunicó nuevamente con este medio para contar que recuperó el dinero y se mostró agradecido por la buena acción.

"Yo les quise dejar un dinero, como una forma de agradecerles la ayuda, pero no me recibieron nada. Igualmente, cuentan con mi agradecimiento eterno, no solo por el dinero que yo necesitaba, sino porque acciones como esta son un gran ejemplo para mi hijo Agustín, que aprende que se debe ser honesto en la vida", cerró Julio.

Agradecimiento en redes

En sus redes, el hombre también hizo un posteo agradeciendo la ayuda de su comunidad y reiteró que "aún queda gente honesta".