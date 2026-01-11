Desde este 2026 se podrá repetir primer año de la primaria

La Dirección General de Escuelas (DGE) de Mendoza ha implementado un cambio estructural en la Educación Primaria al eliminar la unidad pedagógica que integraba primero y segundo grado. A partir del ciclo lectivo 2026, los estudiantes de primer grado deberán acreditar los saberes básicos correspondientes a ese año, y quienes no lo logren podrán repetir, una posibilidad inexistente bajo el sistema anterior.

La medida, establecida mediante la Resolución 6.970 del año 2025, tiene como objetivo fortalecer los procesos de alfabetización inicial y garantizar que los alumnos alcancen las competencias fundamentales en lengua y matemática antes de avanzar en su trayectoria escolar.

Nuevo esquema de acreditación y recuperación

Según explicó la subsecretaria de Educación, Claudia Ferrari, con la disolución de la unidad pedagógica, se fija un plazo hasta el 27 de noviembre para que los estudiantes de primer grado acrediten los aprendizajes básicos. Quienes no lo consigan dispondrán de dos instancias de recuperación:

Una primera oportunidad, que se extenderá hasta el 19 de diciembre. Una segunda instancia, programada para febrero, aproximadamente a partir del día 10 y hasta el inicio del siguiente ciclo lectivo.

Solo si el alumno no logra acreditar los saberes requeridos después de estas instancias, se determinará la repitencia del primer grado.

Fundamentos y contexto provincial

La decisión se enmarca en el Plan Provincial de Alfabetización de Mendoza y sigue los lineamientos discutidos en el Consejo Federal de Educación, donde se reformuló la resolución nacional que originalmente establecía la unidad pedagógica.

“La unidad pedagógica que conformaban primero y segundo grado dejó de ‘favorecer’ a los estudiantes. Decidimos avanzar con este cambio, que va en consonancia con nuestro plan, donde se establecen saberes básicos claros tanto para lengua como para matemáticas”, afirmó Ferrari.

La provincia es pionera en la implementación de esta modificación. Además, desde la DGE destacaron que el trabajo de alfabetización comienza desde las salas de 4 y 5 años, lo que permite a los docentes de primer grado contar con un diagnóstico inicial de cada alumno para personalizar la enseñanza.

Prevención desde la primera infancia

Las autoridades educativas también resaltaron el papel clave de la escolarización temprana. La ampliación progresiva de la cobertura en sala de 3 años ha contribuido, según señalaron, a prevenir discontinuidades y fragmentaciones en las trayectorias educativas posteriores, sentando una base más sólida para el ingreso a la primaria.

Este cambio representa un giro significativo en la política de promoción de grados en los primeros años de la escuela primaria mendocina, poniendo el foco en la adquisición efectiva de herramientas fundamentales para el futuro aprendizaje.