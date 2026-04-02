Detuvieron a cuatro mineros chilenos que estaban robando oro en San Juan

Un operativo de Gendarmería Nacional dejó al descubierto una maniobra de extracción ilegal de oro en plena Cordillera de Los Andes, en territorio sanjuanino. Cuatro ciudadanos chilenos fueron aprehendidos mientras realizaban tareas clandestinas en la Mina El Zancarrón, a 3.550 metros sobre el nivel del mar, en cercanías del límite internacional con Chile.

Detienen a cuatro chilenos por explotación ilegal de oro. FOTO: Gentileza

Según informó oficialmente la fuerza, el procedimiento fue llevado adelante por efectivos del Escuadrón 25 “Jáchal”, quienes habían recibido datos sobre la presencia de un grupo minero en una zona inhóspita de alta montaña. Al arribar al lugar, los uniformados constataron que se trataba de cuatro hombres de nacionalidad chilena que habían ingresado al país sin ningún tipo de habilitación.

Mineros chilenos detenidos en San Juan. FOTO: Gentileza

Durante la inspección, los gendarmes detectaron que los sospechosos contaban con una camioneta en la que transportaban herramientas de minería, una carabina calibre .22, oro en bruto y 14 bolsas con rocas extraídas del yacimiento. El material había sido sustraído directamente desde el interior de una cueva, en una clara maniobra de explotación ilegal de recursos.

Mineros chilenos detenidos en San Juan. FOTO: Gentileza

Al advertir la presencia de la fuerza, los involucrados reaccionaron de manera violenta. De acuerdo al parte oficial, intentaron utilizar el arma de fuego contra los efectivos, aunque la situación fue rápidamente controlada. Los gendarmes lograron reducirlos y concretar la detención sin que se registraran heridos.

Tras el operativo, se procedió al secuestro de todos los elementos vinculados a la actividad ilegal, incluyendo el armamento, las herramientas utilizadas para la extracción y el material aurífero.

En el caso intervino la Fiscalía Federal de San Juan, que dispuso la aprehensión de los cuatro implicados. Los hombres quedaron imputados por tentativa de contrabando de exportación de oro, en infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero; ingreso ilegal al país, según la Ley 25.871; y tenencia ilegal de arma de fuego, conforme al artículo 189 bis del Código Penal.