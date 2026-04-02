Milei habló sobre el caso de Iosfa y prometió mejorar el sistema de salud

Este 2 de abril de 2026, durante el acto central por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, el presidente Javier Milei anunció una “reorganización institucional que prioriza la asistencia médica” para el sector castrense. El mandatario se refirió a la situación crítica de la ex IOSFA, que desde el 1 de abril comenzó a operar bajo el nombre de OSFA, asegurando que “estamos abordando con responsabilidad la crisis de la obra social militar”.

La transición ocurre en un escenario de extrema fragilidad financiera, con un pasivo acumulado que supera los 200 mil millones de pesos y que, según informes legislativos, alcanzaría los 240 mil millones. Esta desfinanciación ha provocado cortes en las prestaciones, derivando en situaciones dramáticas como la del suboficial mayor retirado Carlos Héctor Velázquez en San Juan, quien se disparó en el pecho frente a un monumento tras denunciar que la obra social lo abandonó mientras perdía la visión. Ante este panorama, Milei enfatizó que “es prioritario el bienestar de las mujeres y hombres que integran nuestras Fuerzas”.

En su discurso, el jefe de Estado también abordó la situación económica del personal, reconociendo: “Somos conscientes de que hay una deuda salarial con las Fuerzas”. En ese sentido, puntualizó que su gestión no solo busca que los efectivos “estén bien pagos, sino proveerles más equipamiento”.