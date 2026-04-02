Graciela Alfano contó la escena de celos que le hizo la novia de Benajmín Vicuña

Durante una emisión del programa Mediodía bien arriba, Graciela Alfano brindó detalles sobre un inesperado encuentro que mantuvo con Benjamín Vicuña y su pareja, Anita Espasandín, en un evento social.

La situación se dio en un contexto de mucho ruido, lo que obligó a la actriz y al galán a mantener una distancia mínima para poder dialogar,. Al respecto, Alfano explicó que “estuvimos con Benjamín charlando en un evento, es verdad. Estábamos cerca porque, ¿viste? Cuando hay tanto ruido no se escucha nada”. Además, destacó la actitud del actor señalando que “¿viste que él es acercadero? Se viene, tiene lindo perfumito”.

El clima distendido cambió cuando la novia de Vicuña se hizo presente en el lugar de manera imprevista. Según el relato de la exvedette, “de pronto apareció ella. Fue como una aparición súbita”. Alfano describió la actitud de la arquitecta como una clara marca de territorio, asegurando que “se le colgó. ¿Viste las minas cuando nos colgamos? ‘Es mío’, marcando ahí posesión”,.

Finalmente, la conversación televisiva derivó en si existía una atracción real por parte de Alfano hacia el chileno. Ante la pregunta directa, ella respondió inicialmente “no, ¿por qué?”, aunque dejó una puerta abierta a las especulaciones al concluir con un sugerente “no lo había pensado”.