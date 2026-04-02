Moria Casán contó cuántos millones le pidió a Pampita para ir a su programa

Moria Casán arremetió contra Pampita tras ser convocada para su nuevo ciclo de entrevistas en Infobae. La diva reveló que recibió una propuesta de alguien de la producción y lanzó que “me invitó alguien de la producción, no sé si lo sabe Pampita”, dejando dudas sobre el conocimiento de la conductora.

Sobre su rechazo inicial, contó que “primero les dije que no tenía tiempo porque a la que querían para el primer programa era a mí y no podía ir”. Sin embargo, fijó una postura económica tajante al afirmar que “si no me pagan, no voy”. La One fue clara sobre sus pretensiones al asegurar que “yo voy a ir si me pagan los 10 mil dólares que pide ella para una entrevista”.

Fiel a su estilo, la conductora de La Mañana con Moria sostuvo que “acá tiene que monetizarse” y que “ir a perder una hora con esta chica… todo se monetiza, amor mío” no es de su interés sin un pago.

Casán remarcó que “si ponés un billete, encantada, yo voy”, al tiempo que lanzó una indirecta sobre la reciente entrevista de la modelo con Susana Giménez al advertir que “yo si voy, hablo”. Finalmente, al ser consultada sobre si formaría parte del programa, fue contundente al responder “no, ni pienso”.