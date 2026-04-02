Más de cuatro décadas de fe sostienen la devoción de Nélida en la Difunta Correa

En plena Semana Santa, miles de fieles llegan al paraje de la Difunta Correa para renovar promesas y agradecer favores. Entre ellos está Nélida Núñez, una devota histórica que resume el sentimiento popular que rodea a esta figura.

“Tengo muchas promesas, le debo mucho a la Difunta”, contó. Su vínculo con el santuario no es reciente: “Hace años que venimos en familia, desde antes del ‘76”, relató, marcando una tradición que se mantiene viva con el paso del tiempo.

La devoción no solo se expresa en palabras, sino también en sacrificios concretos. “He venido varias veces caminando desde Caputo para acá, con nietos, bisnietos”, recordó. Hoy, el paso de los años cambió la dinámica, pero no la fe: “Ahora venimos yo y mi marido, los dos solitos”.

Para Nélida, el motivo de esa fidelidad es claro: “Me ha ayudado en muchas cosas, muchas cosas que le he pedido y me ha favorecido”. Su testimonio sintetiza una creencia profundamente arraigada en la cultura popular sanjuanina.

Incluso, deja un mensaje directo para quienes dudan: “Hay que creer, hay que creer y cumplir”.

Semana Santa en Vallecito: actividades culturales y de fe

Del 2 al 5 de abril, el paraje de la Difunta Correa ofrece una amplia agenda de propuestas religiosas, culturales y turísticas, en el marco del fin de semana largo. Las actividades se desarrollan en un predio que fue recientemente renovado con mejoras en infraestructura, servicios y espacios de circulación.

La programación comenzó el jueves 2 con el stand del Encuentro en la Loma del Milagro, donde los visitantes pueden disfrutar de gastronomía tradicional. Ese mismo día y el viernes, de 12 a 17, funciona el stand de Promoción Turística, con juegos, sorteos y entrega de material informativo sobre los atractivos de San Juan.

El viernes 3 y el sábado 4, a las 11, la Plaza del Promesante es sede de “Historias con la Difunta”, una iniciativa que invita a los fieles a dejar sus testimonios en una urna. Además, el viernes al mediodía se realiza el Taller Agua de Fe, una actividad participativa para decorar botellas, uno de los símbolos más característicos de la devoción.

El sábado a las 17 se desarrolla la “Experiencia Sensorial Desperté”, una ceremonia de té acompañada por relatos vinculados a la historia del lugar. El cierre llegará el domingo con las “Peñitas en la Difunta”, desde el mediodía, con música y danza en vivo.

Estas propuestas se dan en un contexto de transformación del paraje, con obras que incluyeron mejoras en accesos, iluminación, señalización, áreas comerciales y gastronómicas, estacionamientos y espacios para actividades culturales, consolidando al sitio como uno de los principales destinos turísticos y religiosos de la provincia.

Una devoción que trasciende generaciones

La figura de la Difunta Correa tiene origen en una historia popular del siglo XIX, que con el tiempo se convirtió en una de las expresiones de fe más importantes del país. Miles de personas llegan cada año al santuario para pedir ayuda o agradecer favores, en una práctica que combina religión, tradición y creencias populares.

El ritual de dejar botellas de agua, las promesas cumplidas y los sacrificios personales forman parte de una identidad colectiva que se transmite de generación en generación. En fechas como Semana Santa, esa devoción se hace aún más visible, con un flujo constante de peregrinos que colman el paraje.

En ese contexto, la voz de Nélida sintetiza el sentido profundo de esta fe: una relación directa con la Difunta, sostenida en la experiencia personal y en la convicción de que, como ella misma afirma, hay que creer y cumplir.