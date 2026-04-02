La Visita a las Siete Iglesias convoca a fieles en Rawson, Capital y Rivadavia

Con la proximidad de la Semana Santa, la provincia de San Juan renueva su compromiso con el turismo religioso organizando la tradicional "Visita a las Siete Iglesias", una de las celebraciones más arraigadas del Jueves Santo. Este año, la actividad se realizará el jueves 2 de abril en los departamentos de Rawson, Capital y Rivadavia, ofreciendo a los fieles y turistas la posibilidad de recorrer templos históricos y contemporáneos en busca de reflexión y oración.

Rawson: un recorrido que comienza en Fátima

El municipio de Rawson organizó un circuito especial que dará inicio a las 21 horas con la Misa de la Cena del Señor en el Santuario Inmaculado de María de Fátima (General Acha entre República del Líbano y José Dolores). Finalizada la celebración, los fieles podrán realizar la tradicional visita a los siete templos del departamento.

El itinerario completo incluye:

Santuario Nuestra Señora de Fátima (punto de partida)

Parroquia Ntra. Señora del Tulum (Estados Unidos 2030 S, Villa Carolina)

Parroquia Ntra. Señora del Valle (Juramento y Brasil, Barrio Congreso)

Parroquia Santa Teresita del Niño Jesús (Constitución 263 O, Barrio Güemes)

Parroquia Santos Cosme y Damián (José María Paz y Magallanes, Villa San Damián)

Capilla Stella Maris (Aguilar y Álvarez Condarco, Barrio Hugo Montaño)

Parroquia Ntra. Señora de Andacollo (Av. España 4178 sur, Villa Krause)

La actividad es abierta a toda la comunidad. Para más información, los interesados pueden consultar en la página oficial del municipio de Rawson.

Rivadavia: recorrido con salida municipal

En el departamento de Rivadavia, la comuna organizó un circuito que partirá puntualmente a las 19 horas desde el Edificio Municipal. Los participantes, mayores de 12 años, podrán trasladarse en movilidad gratuita (minibús) para visitar siete templos emblemáticos.

El itinerario incluye: Parroquia María Auxiliadora (Barrio Rivadavia Norte), Nuestra Señora de Andacollo (La Bebida), Sagrado Corazón de Jesús (Marquesado), Santísimo Sacramento (Barrio Camus), Divino Salvador (Universidad Católica de Cuyo), María Madre de Dios (Barrio Aramburu) y la Basílica Nuestra Señora de los Desamparados. Inscripciones al 2646244219 (cupos limitados).

Capital: historia y fe desde el Cementerio

La Ciudad de San Juan propone una experiencia única que combina lo religioso, lo histórico y lo turístico. La cita es a las 20:30 horas en la Capilla de Nuestra Señora del Carmen y Ánimas, dentro del Cementerio Municipal (Las Heras 550 Norte). La salida del recorrido está prevista para las 21 horas.

El circuito incluye: Capilla del Carmen y Ánimas, Santuario Inmaculada Concepción (Tucumán y Jufré), Parroquia Espíritu Santo (Av. Argentina 396), Capilla María Auxiliadora (Av. Rawson 710), Parroquia Santísima Trinidad (Gral. Acha 1211), Parroquia Ntra. Señora de la Merced (Caseros 202) y la Catedral San Juan Bautista (Mendoza 204). Actividad gratuita para mayores de 15 años con inscripción al 2646317574.