Domingo 05 de Abril
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Yo Cocino > Paso a paso

Receta de carne salteada con cebolla en sartén rápida y muy sabrosa

Con solo 400 gramos de carne y una cebolla podés resolver un almuerzo o cena práctico en cuestión de pocos minutos.

POR REDACCIÓN

02 de abril de 2026
El corte en tiras finas garantiza una cocción más rápida.

Resolver las comidas diarias de forma ágil es posible mediante la carne salteada con cebolla, una alternativa que destaca por su simpleza y el sabor que aporta el vegetal caramelizado junto con la proteína bien dorada. Esta preparación resulta ideal tanto para el almuerzo como para la cena, ofreciendo una solución casera y caliente sin complicaciones.

Para llevarla a cabo se requieren 400 gramos de carne vacuna, pudiendo utilizarse cortes como nalga, cuadrada o roast beef, acompañados de una cebolla grande, un chorrito de aceite, sal y pimienta. De manera opcional, se puede sumar un diente de ajo, pimentón u orégano para potenciar el gusto. El procedimiento inicia cortando la carne en tiras finas para asegurar que quede tierna y se cocine velozmente.

Luego de cortar la cebolla en pluma, se debe calentar una sartén con aceite y cocinar el vegetal a fuego medio hasta que se vea transparente o levemente dorado. El siguiente paso consiste en incorporar la carne y subir el fuego para lograr un sellado efectivo, revolviendo hasta que dore por fuera. Finalmente, se condimenta a gusto y se mantiene al fuego unos minutos más antes de retirar. Gracias a su versatilidad, este plato rinde muy bien y combina perfectamente con arroz blanco, puré de papas, ensaladas frescas, papas al horno o fritas, e incluso funciona como relleno para sándwiches.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Más Leídas

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD