Receta de carne salteada con cebolla en sartén rápida y muy sabrosa

Resolver las comidas diarias de forma ágil es posible mediante la carne salteada con cebolla, una alternativa que destaca por su simpleza y el sabor que aporta el vegetal caramelizado junto con la proteína bien dorada. Esta preparación resulta ideal tanto para el almuerzo como para la cena, ofreciendo una solución casera y caliente sin complicaciones.

Para llevarla a cabo se requieren 400 gramos de carne vacuna, pudiendo utilizarse cortes como nalga, cuadrada o roast beef, acompañados de una cebolla grande, un chorrito de aceite, sal y pimienta. De manera opcional, se puede sumar un diente de ajo, pimentón u orégano para potenciar el gusto. El procedimiento inicia cortando la carne en tiras finas para asegurar que quede tierna y se cocine velozmente.

Luego de cortar la cebolla en pluma, se debe calentar una sartén con aceite y cocinar el vegetal a fuego medio hasta que se vea transparente o levemente dorado. El siguiente paso consiste en incorporar la carne y subir el fuego para lograr un sellado efectivo, revolviendo hasta que dore por fuera. Finalmente, se condimenta a gusto y se mantiene al fuego unos minutos más antes de retirar. Gracias a su versatilidad, este plato rinde muy bien y combina perfectamente con arroz blanco, puré de papas, ensaladas frescas, papas al horno o fritas, e incluso funciona como relleno para sándwiches.